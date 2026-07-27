Водитель и двое детей погибли в ДТП с автобусом в Крыму

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла в Сакском районе Крыма недалеко от села Орехово, где легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус. Жертвами инцидента стали водитель машины и двое несовершеннолетних, передает ТАСС.

«По предварительным данным, около 17:20 на автодороге Симферополь – Евпатория вблизи села Орехово Сакского района водитель автомобиля «Лада Гранта» 1963 года рождения по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Паз Вектор», следовавшим по маршруту Саки – Геройское», – пояснили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве добавили, что водитель легковушки и двое детей 2010 и 2017 годов рождения получили смертельные травмы. Кроме того, пострадал ребенок 2022 года рождения, которого экстренно доставили в медицинское учреждение. Во время столкновения в пассажирском транспорте находились порядка 20 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Подмосковье ребенок погиб в лобовом ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В понедельник в ДТП в Сочи погибли пять человек.

Ранее в Костромской области жертвами лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком стали двое взрослых и трое детей.