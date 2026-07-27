В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Они уже здесь, они эффективны, и они работают», – сказала Хилл, передает РИА «Новости».

По словам руководителя, новейшие установки используют передовую технологию спектрального сведения лучей. Данная разработка уже успешно доказала свою эффективность в борьбе с малыми беспилотниками и ракетами-мишенями морского и наземного базирования.

Корпорация также активно проектирует альтернативные средства перехвата. Инженеры создают более доступную версию ракеты PAC-3, мультикоптер MORFIUS с мощным микроволновым излучением против роев дронов и интеллектуальный комплекс Sanctum.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия. Высшие чины Пентагона впервые оценили работу перспективных систем направленной энергии. Американское оборонное ведомство оборудует пять военных баз новейшими боевыми лазерами.