Tекст: Валерия Городецкая

По всей стране прошли акции, посвященные памяти несовершеннолетних жертв военных действий. Член Высшего совета партии Владислав Головин подчеркнул необходимость защиты подрастающего поколения. «Мы никогда не забудем и не простим бесчеловечные нападки врага на будущее нашей страны – наших детей!», – приводит слова Головина сайт «Единой России».

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова почтила память погибших во время визита в Новосибирск. Она напомнила, что трагический список жертв открылся 12 лет назад, и подчеркнула важность неотвратимости наказания за эти преступления. По ее словам, российские военнослужащие продолжают сражаться для обеспечения безопасности мирных жителей.

Член Генсовета партии Евгений Поддубный выразил уверенность, что цели спецоперации необходимо выполнить ради спасения жизней. Он сообщил, что только в ДНР с 2014 года погибли свыше 250 детей, а одна тысяча получили ранения. Всего в исторических регионах жертвами стали более 500 несовершеннолетних.

Поддубный также напомнил о мемориальном комплексе «Аллея ангелов» в Донецке. Он добавил, что украинские войска, не имея успехов на передовой, целенаправленно атакуют западным оружием мирные объекты, включая жилые дома и гражданские автобусы.

Напомним, в Русских домах за рубежом прошли литургии и выставки в память о детях-жертвах войны в Донбассе.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала эту памятную дату приговором для спонсоров киевского режима.

В Донбассе и Новороссии местные жители возложили цветы к мемориалам погибшим детям.