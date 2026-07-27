Пашинян обратился к Путину из-за ограничений на экспорт армянских товаров

Пашинян, в ходе телефонного разговора с президентом России, поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.
«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.
Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.