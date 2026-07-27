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    27 июля 2026, 21:04 • Новости дня

    Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы.

    Мероприятие состоялось сразу после завершающего пленарного заседания весенней сессии и всего текущего созыва нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    В ходе встречи глава государства вручил государственные награды некоторым депутатам.

    В текущем созыве Госдумы представлены пять политических фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». При этом несколько парламентариев не состоят ни в одном из объединений.

    Напомним, глава государства вручил государственные награды депутатам восьмого созыва.

    Российский лидер поблагодарил парламентариев за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о полном выполнении поручений президента.

    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    27 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сможет добиться своих целей в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

    «За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также президент отмечал, что весь российский народ поддерживает участников СВО.

    «Мы сделаем все для победы России», – заявил президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска активно продвигаются на всех участках линии соприкосновения в рамках СВО.

    В конце июня Песков говорил, что динамика на фронте придает уверенности в достижении целей СВО.

    До этого в июле представитель Кремля объяснял продолжение спецоперации отказом Киева от мирных переговоров.

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    27 июля 2026, 01:00 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Петербурга после мероприятий ко Дню ВМФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после завершения мероприятий ко Дню ВМФ неожиданно остановил кортеж и вышел к жителям Санкт-Петербурга, собравшимся на набережной Невы возле Дворцового моста.

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург встретился с жителями города, передает ТАСС.

    Завершив официальные мероприятия, кортеж уже начал движение, однако президент решил выйти из автомобиля. Он подошел к людям, которые ожидали его на набережной Невы.

    В День военно-морского флота горожане тепло встретили российского лидера. Петербуржцы поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя, передает РИА «Новости».

    Ранее в Адмиралтействе Путин вручил награды военнослужащим. Президент также заслушал доклады командующих всеми флотами и Каспийской флотилией.

    Президент России Владимир Путин государства лично поздравил военных моряков в Адмиралтействе.

    В прошлом году жители Петербурга также встретили российского лидера на Дворцовой площади. Во время той беседы один из мужчин попросил Путина бороться с фашизмом.

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    27 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что западные страны делают ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя.

    Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что противники страны не могут добиться успехов в прямом противостоянии.

    «Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – сказал президент.

    В начале июля Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях украинской армии.

    В конце июня Путин назвал отступление противника главной причиной перехода Киева к атакам на инфраструктуру.

    Также президент Путин отметил неспособность украинских войск сдержать натиск Вооруженных сил России.

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    27 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Сириусе.

    Согласно документу, федеральная территория теперь включена в перечень приграничных зон, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», передает ТАСС.

    Новые правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц из других стран.

    В мае президент России ограничил безвозмездную передачу федеральных земель регионам.

    В конце прошлого года глава государства утвердил особый порядок возврата участков в приграничье.

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    27 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Planet Pix/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил Кремль.

    Инициатором беседы стал Ереван, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие шаги республики на международной арене.

    Глава российского государства подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Этот документ был принят на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и касается действий армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

    Особое внимание в ходе беседы уделялось необходимости проведения в республике общенационального референдума в максимально сжатые сроки. Гражданам предстоит сделать выбор между вступлением в ЕС и продолжением участия в Евразэс.

    В конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Николом Пашиняном.

    На встрече с журналистами российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом.

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    27 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности властей и общества дать отпор любым антироссийским шагам.

    Глава государства провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».

    «Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», – подчеркнул российский лидер.

    Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность парламентариям за эффективную совместную работу. Он отметил их вклад в укрепление государственного суверенитета и защиту национальных интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение отличившихся депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заключительном заседании восьмого созыва подчеркнул важность защиты суверенитета страны.

    Месяцем ранее Владимир Путин заверил выпускников военных вузов в готовности России адекватно отвечать на любые угрозы.

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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    27 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков: Сегодняшний важный разговор Путина будет не с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вечером запланирована значимая телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с иностранным коллегой, которая не связана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, не с Трампом, но тоже очень важный», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможном контакте с главой Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности оперативно согласовать новый разговор лидеров России и США.

    Представитель Кремля отметил открытость американского политика к получению информации от российского коллеги.

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    27 июля 2026, 02:04 • Новости дня
    Путин: Действуя вопреки Уставу ООН, Запад выпустил джинна из бутылки
    Путин: Действуя вопреки Уставу ООН, Запад выпустил джинна из бутылки
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Запада за свою историю нередко принимали опрометчивые решения, последствия которых до сих пор откликаются последствиями в ряде стран, так как они не были согласованы ни с Уставом ООН, ни с международным правом, что больше походило на джинна, выпущенного из бутылки, заявил президент России Владимир Путин.

    «Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки. Более того, пообещали нам в своё время, Горбачёву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, – одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», – сказал президент на встрече с военнослужащими ВМФ России.

    Всё это постепенно приближалось к ситуации на Украине, когда власти страны выступали за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Закончилось все госпереворотом, «кровавым и антиконституционным», как отметил Путин.

    «И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, и привели к сегодняшнему конфликту на Украине и вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине. Песков посоветовал не принимать всерьез западные публикации о позиции России.  Путин раскрыл техники восстановления сил при высоких нагрузках.

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    27 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин наградил депутатов Госдумы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной Думы восьмого созыва после заключительного пленарного заседания и вручил им государственные награды.

    Глава государства отметил работу парламентариев орденами и почетными грамотами в Кремле, передает РИА «Новости». Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Олег Морозов получил орден II степени, а Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Владимир Кашин, Евгений Москвичев и Владимир Шаманов удостоились ордена III степени.

    Владимир Кобылкин и Андрей Красов получили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орденом Александра Невского президент наградил Вячеслава Никонова, Петра Толстого, Адальби Шхагошева и Ирину Яровую. Орден Почета вручили Ирине Белых, Сергею Кабышеву, Ольге Казаковой, Анне Кузнецовой, Виктору Пинскому, Максиму Топилину и Николаю Харитонову.

    Орденом Дружбы были отмечены Сергей Леонов, Василий Пискарев и Сангаджи Тарбаев. Кроме того, руководители всех пяти думских фракций получили почетные грамоты. Благодарность объявлена Владимиру Васильеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Леониду Слуцкому и Алексею Нечаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал церемонию награждения отличившихся парламентариев.

    На встрече с депутатами Владимир Путин назвал прошедшие пять лет сложными для страны.

    Глава государства поблагодарил законодателей за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

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    27 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    Путин освободил устранивших нарушения бизнесменов от ответственности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от административной ответственности компании и чиновников местного самоуправления, если они устранят найденные недочеты.

    Нововведение не сработает, если ходатайство о заключении соглашения подано после передачи материалов дела в суд, передает ТАСС.

    Также поблажка не коснется тех, кто ранее уже нарушал аналогичные требования и не выполнил условия предыдущего договора с проверяющими органами.

    С момента вступления соглашения в силу приостанавливается течение срока давности и производство по делу. Если нарушитель не выполнит свои обязательства, процесс возобновится.

    Документ начинает действовать со дня опубликования, а для органов местного самоуправления нормы заработают с 1 января 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках.

    Месяцем ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил отменить наказания для малого бизнеса за впервые совершенные незначительные правонарушения.

    В июле 2024 года глава государства исключил ряд административных статей в области предпринимательской деятельности из ведения органов внутренних дел.

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    27 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Минобороны и Росгвардия получили электронный доступ к реестру ЗАГС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал документ, позволяющий Министерству обороны и Росгвардии получать данные из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном формате.

    Нововведение направлено на оптимизацию процесса предоставления социальных гарантий, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Минобороны и его территориальные подразделения смогут оперативно получать информацию для обеспечения льготами и компенсациями военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, а также уволенных со службы граждан и их семей. Полученные данные будут применяться и для нужд воинского учета.

    Росгвардия также наделяется правом запрашивать необходимые сведения для поддержки своих сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск национальной гвардии. Аналогичные полномочия закон предоставляет командирам воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила доступ Министерства обороны к сведениям записей актов гражданского состояния.

    Позже Совфед разрешил оборонным ведомствам получать информацию о гражданах в электронном виде.

    Годом ранее военное ведомство реализовало техническую возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия в специальной военной операции.

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