Ветераны СВО провели акцию памяти погибших в Донбассе детей

Tекст: Валерия Городецкая

Главной площадкой всероссийского мероприятия стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники зачитали имена 256 детей, погибших в ДНР с 2014 года в результате украинской агрессии. В этот раз также вспомнили ребят, ставших жертвами террористических атак киевского режима в других регионах России.

«Пока мы их помним – они живы. Наш долг – сохранить историческую память и сделать все, чтобы это не повторилось. Именно для этого наши боевые товарищи сражаются на фронте, а те, кто вернулся домой, сегодня участвуют в акции», – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова отметила, что нет ничего тяжелее потери ребенка из-за военных действий. Акция охватила всю страну, а в Новосибирске к мемориальным мероприятиям присоединилась председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова.

Ранее Русские дома за рубежом провели памятные мероприятия в честь погибших детей Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин учредил этот день памяти своим указом в 2022 году.

Руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева сообщила о гибели 355 несовершеннолетних с 2014 года.