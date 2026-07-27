Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатором беседы стал Ереван, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили дальнейшие шаги республики на международной арене.

Глава российского государства подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Этот документ был принят на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года и касается действий армянского руководства по сближению с Европейским союзом.

Особое внимание в ходе беседы уделялось необходимости проведения в республике общенационального референдума в максимально сжатые сроки. Гражданам предстоит сделать выбор между вступлением в ЕС и продолжением участия в Евразэс.

В конце мая лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Николом Пашиняном.

На встрече с журналистами российский лидер выразил озабоченность курсом Еревана на интеграцию с Евросоюзом.