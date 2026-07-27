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    27 июля 2026, 20:19 • Новости дня

    Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые расхождения во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу Ирана.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

    В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

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    27 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников на нефтяные объекты

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно уничтожили несколько летательных аппаратов, направлявшихся к стратегически важным предприятиям в двух провинциях.

    Официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил об успешном отражении воздушной атаки, передает ТАСС. По его словам, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории Ирака.

    «В течение последних часов ПВО перехватила и уничтожила несколько беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде», – говорится в заявлении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех запущенных со стороны Ирака беспилотников.

    В марте саудовские военные перехватили направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба дрон.

    Ранее обломки двух уничтоженных аппаратов спровоцировали небольшое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco.

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    27 июля 2026, 07:34 • Новости дня
    Число раненых солдат США в ходе операции против Ирана достигло 624 человек

    NYT: Число раненых солдат США в ходе операции против Ирана достигло 624 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общее количество пострадавших военнослужащих Соединенных Штатов с начала февральского конфликта с Ираном превысило 600 человек, сообщают американские СМИ.

    Американские вооруженные силы зафиксировали 624 раненых бойца в ходе противостояния с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times.

    Издание опирается на свежие публикации Пентагона. Оборонное ведомство США начало раздельно публиковать статистику потерь. Учитываются данные с начала операции в феврале и с седьмого июля, когда стартовал очередной этап эскалации.

    Военные источники пояснили, что изменение формата связано с достигнутым в апреле прекращением огня.

    «Официальное число солдат, раненых с этой даты (7 июля) теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля число пострадавших американских солдат достигло 447 человек.

    На следующий день американские СМИ заявили о 500 раненых. Общее количество погибших военных выросло до 18 человек.

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    27 июля 2026, 08:15 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне заявлений Трампа

    Нефть подешевела на 5% из-за отсрочки военной кампании США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля снизилась примерно на 5% после решения Вашингтона отложить удары по Ирану ради сохранения запасов ракет ПВО.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,47%, достигнув 87,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI также продемонстрировали снижение на 5,05%, опустившись до 84,8 доллара.

    Падение котировок началось еще на выходных. По итогам воскресных торгов марка Brent потеряла 4,55%, оказавшись ниже 86 долларов впервые с 17 июля. Нефть WTI подешевела на 0,62%, преодолев отметку в 84 доллара впервые с 21 июля.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность быстрыми темпами расходования американского вооружения. В связи с этим президент США решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

    «В целом, похоже, что за выходные ситуация на Ближнем Востоке сдвинулась в позитивном направлении, что подкрепляет мнение о том, будто цена на нефть выше 100 долларов за баррель побуждает обе стороны к деэскалации», – заявила главный экономист группы NAB Салли Олд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США объявил о снятии морской блокады с Ирана. Однако в начале июля американский лидер заявил об окончании перемирия. Вскоре после этого военные США нанесли новые удары по иранским целям.

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    27 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.

    Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

    «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

    Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

    Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.

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    27 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Посол сообщил о праве Ирана ответить Украине за гибель моряка

    Посол Джалали: Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель моряка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море, заявил посол республики в России Казем Джалали.

    «Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа», – приводит RT слова дипломата.

    Посол добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято руководством Ирана. При этом власти будут исходить исключительно из интересов республики.

    Напомним, Министерство иностранных дел Ирана заявило о праве на самооборону после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

    В связи с этим инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского министерства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева разделить вину за это нападение.

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    27 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Вашингтон отложил военную операцию против Ирана из-за истощения запасов ракет

    WSJ: США отложили крупный удар по Ирану из-за нехватки ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское руководство решило приостановить подготовку к масштабной атаке на Исламскую республику ради сохранения зенитных боеприпасов и поиска дипломатических путей урегулирования конфликта, пишет Wall Street Journal.

    Соединенные Штаты приостановили крупную военную кампанию на фоне опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot, передает РИА «Новости».

    «Операция была отложена, чтобы дать возможность дипломатии, а также чтобы официальные лица могли обсудить, как масштабный удар скажется на сокращающихся запасах ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО», – пишет The Wall Street Journal.

    Изначально американские военные планировали начать интенсивную серию атак продолжительностью до двух недель. Командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер разработал несколько вариантов действий, рассчитанных на период от 10 до 14 дней.

    Однако президент США отметил возможность дипломатического урегулирования и подтвердил контакты с Тегераном. Представители американской администрации добавили, что страны Персидского залива, включая Оман и Катар, пытаются возобновить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

    Американское военное командование продолжило подготовку планов расширения конфликта на Ближнем Востоке.

    Израильское руководство попыталось склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных боевых действий для уничтожения иранских ядерных объектов.

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    27 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении прилететь в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на предупреждения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о возможном задержании политика.

    Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу Fox News
    о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на предупреждения мэра города, передают «Вести». Политик подчеркнул, что его совершенно не беспокоят подобные угрозы со стороны городских властей.

    «Я посещал это мероприятие почти каждый год в течение своего премьерства, если только не возникало проблем с безопасностью. На этот раз я не ожидаю проблем, поэтому, да, я планирую приехать в Нью-Йорк», – заявил Нетаньяху.

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил юристам изучить правовые основания для ареста Биньямина Нетаньяху. Мамдани пояснил, что такие меры связаны с обвинениями в военных преступлениях, которые Международный уголовный суд выдвинул против премьер-министра Израиля.

    Позже Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания политика.

    До этого стамбульский суд объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол.

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    27 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Politico узнала о планах Пентагона строить дата-центры

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмены обеспокоены планами Пентагона разместить серверные фермы для искусственного интеллекта на военных базах из-за высокого потребления электроэнергии и воды.

    Пентагон намерен возводить центры обработки данных для улучшения военной тактики с использованием искусственного интеллекта и беспилотников, пишет Politico.

    Однако члены Конгресса пытаются приостановить реализацию этих планов из-за возможных последствий для экологии и местных жителей.

    «По мере того, как мы вступаем в эпоху искусственного интеллекта, которая требует очень серьезных центров обработки данных, объектов обработки данных, являющихся чрезвычайными потребителями энергии и воды, возникает вопрос, следует ли размещать их на военных базах», – задался вопросом член Палаты представителей Джон Гараменди.

    В Пентагоне заявили, что уже оценили влияние серверных ферм на инфраструктуру. Представители ведомства предупреждают, что ограничения затормозят военные инновации и помешают сохранить конкурентоспособность в гонке вооружений.

    Законодатели, в свою очередь, требуют от Пентагона большей прозрачности в вопросах энергопотребления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экологи призвали остановить выдачу лицензий на орбитальные дата-центры Маска. В Китае заработал первый в мире подводный дата-центр. Специалисты МИФИ и Росатома создают сверхмалые ядерные реакторы для энергообеспечения центров обработки данных.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин спрогнозировал двукратный рост потребления воды мировыми вычислительными комплексами к 2030 году.

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    27 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду белого минивэна в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

    Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

    Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от  автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

    Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

    Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.

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    27 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты располагают значительными объемами вооружений даже после масштабных передач военной помощи украинской армии предыдущей администрацией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    «У нас много боеприпасов. Байден передал Украине очень много, поэтому сейчас мы восполняем эти запасы. Но Байден отдал Украине очень большое количество боеприпасов», – сообщил журналистам глава государства на борту самолета, передает РИА «Новости».

    Политик заверил, что американская армия имеет в распоряжении огромное количество снарядов среднего класса. По его мнению, текущие объемы превышают любые возможные потребности государства. При этом лидер страны добавил, что планирует и дальше наращивать военные резервы.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о неспособности администрации Джо Байдена вовремя восстановить переданные Украине запасы боеприпасов.

    Весной текущего года Трамп отметил наличие у Соединенных Штатов практически неограниченных арсеналов оружия.

    До этого Джо Байден анонсировал отправку Киеву сотен тысяч артиллерийских снарядов.

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