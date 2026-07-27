Песков: Россия в отличие от США не тратит сотни миллиардов долларов на соцсети

Tекст: Дарья Григоренко

Песков на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия не может тратить сотни миллиардов долларов на развитие социальных сетей, как это делают в США, передает ТАСС.

«На развитие своих социальных сетей те же американцы тратят сотни миллиардов долларов. Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство», – отметил представитель Кремля.

По его словам, российское государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением. Песков подчеркнул, что эти обязательства не подлежат обсуждению и выполняются неукоснительно на любом этапе развития страны, независимо от возникающих трудностей. Он добавил, что подобного подхода практически нигде в мире больше нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной пресс-секретарь президента призвал найти новые способы донесения информации без использования вражеских интернет-площадок.

В феврале представитель Кремля подтвердил факт полного исполнения всех социальных обязательств перед гражданами.