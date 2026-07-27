Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

Tекст: Дарья Григоренко

Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

«Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.