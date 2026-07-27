Путин наградил депутатов Госдумы

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства отметил работу парламентариев орденами и почетными грамотами в Кремле, передает РИА «Новости». Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Олег Морозов получил орден II степени, а Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Владимир Кашин, Евгений Москвичев и Владимир Шаманов удостоились ордена III степени.

Владимир Кобылкин и Андрей Красов получили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орденом Александра Невского президент наградил Вячеслава Никонова, Петра Толстого, Адальби Шхагошева и Ирину Яровую. Орден Почета вручили Ирине Белых, Сергею Кабышеву, Ольге Казаковой, Анне Кузнецовой, Виктору Пинскому, Максиму Топилину и Николаю Харитонову.

Орденом Дружбы были отмечены Сергей Леонов, Василий Пискарев и Сангаджи Тарбаев. Кроме того, руководители всех пяти думских фракций получили почетные грамоты. Благодарность объявлена Владимиру Васильеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Леониду Слуцкому и Алексею Нечаеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал церемонию награждения отличившихся парламентариев.

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