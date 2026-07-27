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    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    Премьер Британии обратился к России
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Освобождены Торское в ДНР и днепропетровская Коммунаровка
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня

    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    27 июля 2026, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель

    Политолог Корнилов: Путин предупредил Украину о неизбежной утрате западных земель

    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Киев продолжит придерживаться нынешней политики, Украина окажется разодранной на части. В этой связи заявление Владимира Путина о том, что республика рано или поздно утратит западные земли – предупреждение украинскому руководству, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Владимир Путин еще пять лет назад в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел довольно подробный обзор истории Украины. В материале отмечалось, что республика была сформирована при СССР и могла развиваться только внутри общероссийской системы. Как только она оказывается оторванной от России, то моментально становится жертвой различных хищнических государств, которые только спят и видят, чтобы что-то у нее оттяпать», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    Как полагает эксперт, заявление российского лидера о том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, – продолжение анализа возможных сценариев дальнейшего развития событий. «Путин в который раз предупреждает украинское руководство, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой и создания государства «анти-Россия», – считает собеседник.

    По его мнению, если Киев продолжит придерживаться нынешней политики – вне зависимости от того, что будет или не будет делать РФ – Украина окажется разодранной на части. «Причем сначала внутри страны начнется раздрай, разброс и шатание – те самые руины, как в украинских исторических учебниках описан период истории Малороссии. Затем земли просто разберут», – рассуждает Корнилов.

    «Желающих вернуть территории, которые различные государства считают историческими, довольно много. Среди них в частности Польша. Неслучайно польские политики все чаще называют западную часть Украины «Восточной Малопольшей». Территориальные претензии есть также у Румынии и Венгрии», – напомнил политолог.

    Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли. С таким заявлением президент выступил на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге. Глава государства назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине.

    «Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня, – цитирует Путина сайт Кремля. – Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места».

    Президент подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по его словам, объявил Москву врагом. «Они же приняли официальное решение, что русские на Украине – это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», – добавил российский лидер.

    Отметим, ранее в канцелярии президента Польши западные области Украины назвали «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исторические амбиции Варшавы создают реальную опасность распада Украины.

    Кроме того, осенью прошлого года итальянское издание L'Antidiplomatico опубликовало информацию, полученную от хакерской группировки KillNet, согласно которой так называемая коалиция желающих собирается фактически поделить территорию Украины на зоны военной оккупации под видом «развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности».

    Хакеры вскрыли, в частности, базу данных канцелярии французских вооруженных сил. Судя по картам, в проекте планируют участвовать Франция, Британия, Польша и Румыния. Париж нацелен на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Лондон хочет контролировать логистические узлы. Бухарест и Варшава намерены занять западные приграничные территории.

    В 2023 году румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию исторических территорий, которые ранее принадлежали Румынии, сообщает РИА «Новости». Речь в документе шла о Северной Буковине (во многом совпадает с нынешней Черновицкой областью), одесских городах Болград и Измаил, а также исторической территории Марамуреш, частично относящейся к украинскому Закарпатью.

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    26 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи об отказе от крупных боевых судов в пользу малогабаритных катеров, назвав подобные заявления мнением финансово заинтересованных лиц.

    Во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге российский лидер пообщался с военными моряками, передает РИА «Новости». Один из военнослужащих поинтересовался перспективами развития отечественных военно-морских сил. Моряк спросил, действительно ли в будущем небольшие катера полностью заменят крупные надводные корабли.

    Отвечая на заданный вопрос, глава государства подчеркнул несомненную значимость данного направления, однако указал на субъективность радикальных оценок. «Так говорят те, кто работает в сфере «москитного флота», зарабатывает на этом флоте, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил дилемму между строительством больших кораблей и созданием безэкипажных катеров.

    Главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал разработку первого автономного судна для поиска вражеских субмарин.

    До конца текущего года российский флот получит еще 21 новую боевую единицу.

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    27 июля 2026, 01:00 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Петербурга после мероприятий ко Дню ВМФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после завершения мероприятий ко Дню ВМФ неожиданно остановил кортеж и вышел к жителям Санкт-Петербурга, собравшимся на набережной Невы возле Дворцового моста.

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург встретился с жителями города, передает ТАСС.

    Завершив официальные мероприятия, кортеж уже начал движение, однако президент решил выйти из автомобиля. Он подошел к людям, которые ожидали его на набережной Невы.

    В День военно-морского флота горожане тепло встретили российского лидера. Петербуржцы поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя, передает РИА «Новости».

    Ранее в Адмиралтействе Путин вручил награды военнослужащим. Президент также заслушал доклады командующих всеми флотами и Каспийской флотилией.

    Президент России Владимир Путин государства лично поздравил военных моряков в Адмиралтействе.

    В прошлом году жители Петербурга также встретили российского лидера на Дворцовой площади. Во время той беседы один из мужчин попросил Путина бороться с фашизмом.

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    27 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Кузнецова назвала День памяти детей Донбасса приговором пособникам Киева

    Кузнецова: День памяти детей Донбасса стал приговором спонсорам Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 500 детей погибло от агрессии Киева с 2014 года, более 2 тыс. пострадало, и День памяти детей – жертв войны в Донбассе становится приговором для тех, кто поддерживает эту военную машину, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    «Это дата, которая выносит приговор для той международной коалиции, которая покупает снаряды или производит снаряды, которые убивают детей. Эта дата, несомненно, приговор для тех политических сил, которые развязали войну в Донбассе, для тех, кто производит оружие, финансирует войну на Украине и кто питает террористический киевский режим», – сказала она ТАСС.

    Кузнецова подчеркнула, что эта скорбная дата имеет огромное значение для всего мира. Ни у кого не осталось сомнений в террористической природе киевского режима, который наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, считает она.

    «Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», – добавила.

    Вице-спикер отметила, что в ходе поездок в Донбасс собирается доказательная база для наказания виновных.

    Памятная дата отмечается ежегодно 27 июля. Она была установлена в 2022 году указом главы ДНР в память о 22 погибших при массированном ударе ВСУ по Горловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в  Донбассе и Новороссии почтили память детей-жертв войны. Кузнецова в апреле призвала создать День памяти жертв неонацистских преступлений. В Запорожской области в июле 2026 года объявили траур после смертельного удара ВСУ по Кирилловке.


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    27 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    Путин заявил о террористических методах Запада против народа России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что западные страны делают ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя.

    Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что противники страны не могут добиться успехов в прямом противостоянии.

    «Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – сказал президент.

    В начале июля Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях украинской армии.

    В конце июня Путин назвал отступление противника главной причиной перехода Киева к атакам на инфраструктуру.

    Также президент Путин отметил неспособность украинских войск сдержать натиск Вооруженных сил России.

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    26 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Путин заявил о создании уникального атомного ледокола для Арктики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул отсутствие конфронтации в северных широтах и рассказал о возведении судна, способного преодолевать беспрецедентно толстые льды.

    Во время общения с военными моряками в Петербурге президент рассказал о мирных планах страны, передает РИА «Новости». «При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира», – отметил российский лидер. Он добавил, что Москва всегда приглашала партнеров к солидарной работе в рамках международного права.

    Глава государства отдельно подчеркнул принадлежность арктических маршрутов Российской Федерации. Кроме того, президент рассказал о строительстве атомного ледокола проекта «Лидер». По его словам, новое судно сможет пробивать беспрецедентно толстый лед толщиной до трех метров, аналогов которому в мире не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

    В начале июня российский лидер поручил Объединенной судостроительной корпорации обеспечить бесперебойное создание новых ледоколов.

    В январе Владимир Путин анонсировал завершение строительства уникального атомного судна «Лидер» к 2030 году.

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    27 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    Путин заявил о готовности России дать решительный отпор враждебным шагам
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности властей и общества дать отпор любым антироссийским шагам.

    Глава государства провел встречу с депутатами после завершения работы Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».

    «Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», – подчеркнул российский лидер.

    Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность парламентариям за эффективную совместную работу. Он отметил их вклад в укрепление государственного суверенитета и защиту национальных интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение отличившихся депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заключительном заседании восьмого созыва подчеркнул важность защиты суверенитета страны.

    Месяцем ранее Владимир Путин заверил выпускников военных вузов в готовности России адекватно отвечать на любые угрозы.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    27 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия сможет добиться своих целей в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

    «За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также президент отмечал, что весь российский народ поддерживает участников СВО.

    «Мы сделаем все для победы России», – заявил президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские войска активно продвигаются на всех участках линии соприкосновения в рамках СВО.

    В конце июня Песков говорил, что динамика на фронте придает уверенности в достижении целей СВО.

    До этого в июле представитель Кремля объяснял продолжение спецоперации отказом Киева от мирных переговоров.

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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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