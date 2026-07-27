Путин заявил об уважительном отношении партий к избирателям

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА Новости.

«Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу», – заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что за последние годы и за время работы текущего состава парламента уровень политической культуры в стране заметно вырос. Он выразил надежду, что этот позитивный опыт будет успешно использован в дальнейшей практической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля эксперты обсудили стратегии парламентских партий на предстоящих выборах.

Месяцем ранее глава государства назвал сентябрьское голосование важнейшим внутриполитическим событием страны.

Весной президент потребовал провести избирательную кампанию в строгом соответствии с законом.