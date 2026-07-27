Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»

Tекст: Дарья Григоренко

Орден присужден за значительный вклад в укрепление страны, развитие парламентаризма и активную работу над законами, передает РИА «Новости».

Торжественное событие состоялось в Кремле во время встречи российского лидера с парламентариями для подведения итогов работы за прошедшие пять лет.

«Мы постоянно ощущаем поддержку президента. Диалог с руководителями фракций, в целом с Государственной думой, он нам помогает. И мы смогли многое сделать, потому что такая поддержка была», – подчеркнул спикер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы восьмого созыва.

Депутаты полностью выполнили поручения президента из прошлых посланий Федеральному собранию.

За пять лет нижняя палата парламента приняла 975 законопроектов от фракции «Единая Россия».