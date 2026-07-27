Путин заявил о террористических методах Запада против народа России

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что противники страны не могут добиться успехов в прямом противостоянии.

«Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – сказал президент.

В начале июля Путин предупредил о возможных диверсионно-террористических действиях украинской армии.

В конце июня Путин назвал отступление противника главной причиной перехода Киева к атакам на инфраструктуру.

Также президент Путин отметил неспособность украинских войск сдержать натиск Вооруженных сил России.