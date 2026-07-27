Путин: Сейчас формируются контуры нового мироустройства

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение – так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции, складываются контуры нового мироустройства», – цитирует Путина РИА «Новости».

В прошлом месяце Путин указывал на стремление Москвы и стран АСЕАН к справедливому мироустройству.

В мае политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на многополярность.

В 2024 году глава российского государства заявлял о непримиримой борьбе за формирование новых принципов международных отношений.