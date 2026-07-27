Путин заявил о всенародной поддержке участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва подчеркнул абсолютную сплоченность граждан, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в понедельник после заключительного пленарного заседания парламентариев.
«За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – заявил Путин.
Российский лидер добавил, что страна продолжает твердо защищать собственную безопасность и независимость.
«Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость», – сказал Путин
Ранее Владимир Путин заявил о неизбежной победе России.
Путин также поручил партии «Единая Россия» сделать все ради успеха спецоперации.
До этого президент России Владимир Путин назвал поддержку общества надежной духовной опорой для бойцов.