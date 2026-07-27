Осужден фигурант дела экс-замглавы Минобороны Иванова Бородин

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Назначить Бородину наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима», – огласила приговор судья Елена Орловцева, передает РИА «Новости».

Также он оштрафован на 500 млн рублей.

Дело коммерсанта рассматривалось отдельно, поскольку он заключил сделку со следствием и полностью признал вину.

Следствие установило, что осужденный вместе с Ивановым получил незаконное вознаграждение на сумму более 1,3 млрд рублей от главы компании «ОлимпСитиСтрой».

Глава компании Александр Фомин передавал деньги за покровительство при реализации госконтрактов. Также подрядчик за свой счет возвел для них усадьбы с вертолетными площадками в Тверской области.

Разбирательство в отношении Иванова и Фомина продолжается в закрытом режиме. Бывший высокопоставленный чиновник свою вину категорически отрицает. При этом в прошлом году суд уже назначил ему 13 лет лишения свободы и штраф в 100 млн рублей по другому эпизоду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Басманный суд Москвы заключил Бородина под стражу.

На следующий день Мосгорсуд арестовал подозреваемого в даче взятки бизнесмена Александра Фомина.

В конце того же года следователи возбудили в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова три уголовных дела.