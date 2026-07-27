Песков: Путин наградит отличившихся депутатов Госдумы

Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

«Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.