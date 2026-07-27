Отказ Трампа от эскалации обрушил газовые котировки в Европе

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром упали на 8%, оказавшись ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлого вторника, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 697,6 доллара, потеряв 6,7%. К 10:18 мск показатель составил 687,2 доллара.

Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 748 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости энергоносителей, включая падение мировых цен на нефть более чем на 5%, связывают с решением президента США Дональда Трампа отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, о чем ранее писала The New York Times.

Цены на газ в Европе начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость августовских фьючерсов на газ в Нидерландах снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

В середине месяца биржевые котировки топлива опускались до 584 долларов.

Перед этим цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского президента о прекращении перемирия с Тегераном.