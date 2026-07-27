Евросоюз предостерегли от вмешательства во внутренние дела Исландии

Оппозиция Исландии призвала ЕС не вмешиваться в референдум о евроинтеграции

Tекст: Мария Иванова

«Крайне важно, чтобы это решение в августе было оставлено за исландским народом. Люди должны просто позволить исландцам пройти через это без иностранного влияния», – приводит слова председателя правоцентристской Партии независимости издание Politico.

Голосование по вопросу возобновления переговоров с Брюсселем назначено на 29 августа, досрочное волеизъявление началось в понедельник. Этот референдум не решит вопрос о членстве Исландии в ЕС – любое итоговое соглашение потребует повторного всенародного голосования.

Опросы показывают, что мнения граждан разделились почти поровну, хотя большинство по-прежнему выступает против самого вступления в союз. Референдум стал выполнением обещания коалиции премьер-министра Катрин Фростадоттир, пришедшей к власти в конце 2024 года.

Ряд европейских политиков положительно оценили перспективу новых переговоров. Однако Хафстейнсдоттир подчеркнула, что Исландия уже тесно интегрирована с Европой и хочет сохранить суверенитет над ключевыми вопросами, такими как рыболовство и экономическая политика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз.

Годом ранее власти страны заявили о достаточном уровне общественной поддержки для возвращения к диалогу с Брюсселем.

При этом многие жители скандинавских государств отвергают идею евроинтеграции из-за опасений за основы национальных экономик.