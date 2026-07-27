Литва потребовала от въезжающих россиян осуждать действия России на Украине

Литва обязала въезжающих деятелей культуры из России осуждать СВО

Tекст: Вера Басилая

МИД Литвы вводит обязательное подписание декларации с осуждением действий России на Украине для прибывающих с публичными выступлениями граждан. В случае отказа иностранцев не впустят на территорию балтийской республики, передает ТАСС.

«Данным требованием вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии, а не на отдельную оценку для каждого случая», – заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел Литвы уже разрабатывает текст соответствующей декларации. Она будет предназначена для граждан России и Белоруссии, которые планируют посетить страну для участия в публичных мероприятиях. В ведомстве подчеркнули, что отказ подписать документ закроет путь в Литву.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утвердил закон об аннулировании вида на жительство для посещающих родину россиян.

Ранее министр культуры республики Шарунас Бирутис выступил против гастролей российских артистов.

В мае текущего года литовские власти пригрозили гражданам серьезными последствиями за посещение памятников советским воинам.