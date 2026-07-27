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    27 июля 2026, 10:37 • Новости дня

    Литва потребовала от въезжающих россиян осуждать действия России на Украине

    Литва обязала въезжающих деятелей культуры из России осуждать СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Литва будет требовать от россиян, въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта, подписывать документ с осуждением действий России на Украине, сообщил агентству BNS литовский МИД.

    МИД Литвы вводит обязательное подписание декларации с осуждением действий России на Украине для прибывающих с публичными выступлениями граждан. В случае отказа иностранцев не впустят на территорию балтийской республики, передает ТАСС.

    «Данным требованием вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии, а не на отдельную оценку для каждого случая», – заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

    Министерство иностранных дел Литвы уже разрабатывает текст соответствующей декларации. Она будет предназначена для граждан России и Белоруссии, которые планируют посетить страну для участия в публичных мероприятиях. В ведомстве подчеркнули, что отказ подписать документ закроет путь в Литву.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утвердил закон об аннулировании вида на жительство для посещающих родину россиян.

    Ранее министр культуры республики Шарунас Бирутис выступил против гастролей российских артистов.

    В мае текущего года литовские власти пригрозили гражданам серьезными последствиями за посещение памятников советским воинам.

    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 03:46 • Новости дня
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.

    «В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.

    Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.

    При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.

    Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    27 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

    «Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

    Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

    В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

    В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

    Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.

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    27 июля 2026, 08:56 • Новости дня
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя

    ЕС исключил из санкционных списков импорт шкурок соболя из России

    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

    Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года, передает ТАСС. Исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.

    В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Из-за введенных ранее ограничений европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится европейскими модными домами.

    Италия и Греция также сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия и Греция потребовали исключений из нового пакета антироссийских ограничений.

    Руководство Евросоюза согласовало 21-й раунд рестрикций только после смягчения невыгодных для европейской экономики положений.

    Брюссель разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    25 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии

    Министр по делам Европы Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров.

    Руководство европейского ведомства подверглось жесткой критике за избыточное количество сотрудников, чьи функции зачастую пересекаются и относятся к компетенции национальных государств. Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, что сферы работы некоторых европейских чиновников фактически дублируют друг друга. По ее мнению, требующим экономии следует начинать с руководства собственного ведомства, поскольку Еврокомиссия не является биржей труда. Бауэр также призналась, что не знает имен всех 27 действующих еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз за излишнюю бюрократию.

    Немецкие консерваторы потребовали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кардинального сокращения регуляторных ограничений.

    Девять стран ЕС ранее выступили против планов Брюсселя по найму тысяч новых чиновников.

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    25 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    В Австрии назвали невозможным ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Министр Европы Бауэр: Ускоренное вступление Украины в Евросоюз невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр категорично отвергла призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к ускоренному принятию Украины в состав Европейского союза.

    Министр по делам Европы Клаудия Бауэр подчеркнула, что диктовать сроки вступления в объединение недопустимо, а требования Киева об ускоренной интеграции нереализуемы, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию – это просто невозможно», – заявила австрийский политик.

    Бауэр добавила, что в настоящее время нельзя спрогнозировать, в каком состоянии Украина завершит конфликт. По этой причине любые озвучиваемые сейчас даты вступления являются искусственными и невыполнимыми.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал зафиксировать 2027 год в качестве конкретной даты вступления страны в Евросоюз.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в указанные сроки.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович исключил техническую и физическую возможность полноправного членства республики с начала 2027 года.

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    27 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Отказ Трампа от эскалации обрушил газовые котировки в Европе

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 8%, опустившись ниже психологической отметки впервые за неделю на фоне ослабления геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром упали на 8%, оказавшись ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлого вторника, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 697,6 доллара, потеряв 6,7%. К 10:18 мск показатель составил 687,2 доллара.

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 748 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости энергоносителей, включая падение мировых цен на нефть более чем на 5%, связывают с решением президента США Дональда Трампа отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, о чем ранее писала The New York Times.

    Цены на газ в Европе начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость августовских фьючерсов на газ в Нидерландах снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые котировки топлива опускались до 584 долларов.

    Перед этим цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского президента о прекращении перемирия с Тегераном.

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    27 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз может отказаться от формирования масштабных пакетов ограничений против России из-за растущих сложностей при согласовании таких мер между государствами-членами, 21-й пакет может оказаться последним, сообщает Financial Times.

    Еврочиновники сообщили FT, что Брюссель рассматривает новый подход к рестрикциям в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

    Дипломаты долго не могли утвердить 21-й пакет мер, поскольку Греция выступала против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

    «Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», – заявил источник газеты Financial Times, комментируя долгие споры европейских политиков.

    Российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с давлением Запада. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает смелости признать провал экономической блокады, а в самих государствах ЕС все чаще говорят о неэффективности антироссийских мер.

    Совет ЕС утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций.

    Европейские дипломаты отказались от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Государства Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

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    27 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

    Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневный поток граждан Эстонии, стремящихся попасть на российскую территорию, значительно превысил возможности пограничного пункта у Нарвы, заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

    Камран Абилов заявил, что в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП, передает РИА «Новости».

    «На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», – заявил Абилов.

    С 15 июня погранпункт «Нарва-1» сократил время работы на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил эти меры стремлением уменьшить нагрузку на своих сотрудников.

    Весной власти Эстонии сократили время работы контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» до 12 часов.

    В ожидании пересечения границы люди ставили палатки.

    В середине июля время ожидания перехода на российскую территорию увеличилось до 30 часов.

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    27 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Евросоюз предостерегли от вмешательства во внутренние дела Исландии

    Оппозиция Исландии призвала ЕС не вмешиваться в референдум о евроинтеграции

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер крупнейшей оппозиционной партии Исландии Гудрун Хафстейнсдоттир призвала европейских политиков не оказывать влияние на предстоящий референдум о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС.

    «Крайне важно, чтобы это решение в августе было оставлено за исландским народом. Люди должны просто позволить исландцам пройти через это без иностранного влияния», – приводит слова председателя правоцентристской Партии независимости издание Politico.

    Голосование по вопросу возобновления переговоров с Брюсселем назначено на 29 августа, досрочное волеизъявление началось в понедельник. Этот референдум не решит вопрос о членстве Исландии в ЕС – любое итоговое соглашение потребует повторного всенародного голосования.

    Опросы показывают, что мнения граждан разделились почти поровну, хотя большинство по-прежнему выступает против самого вступления в союз. Референдум стал выполнением обещания коалиции премьер-министра Катрин Фростадоттир, пришедшей к власти в конце 2024 года.

    Ряд европейских политиков положительно оценили перспективу новых переговоров. Однако Хафстейнсдоттир подчеркнула, что Исландия уже тесно интегрирована с Европой и хочет сохранить суверенитет над ключевыми вопросами, такими как рыболовство и экономическая политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз.

    Годом ранее власти страны заявили о достаточном уровне общественной поддержки для возвращения к диалогу с Брюсселем.

    При этом многие жители скандинавских государств отвергают идею евроинтеграции из-за опасений за основы национальных экономик.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Западной Европы в неонацистское чудовище

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа пытается вновь превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подвергла резкой критике политический курс западных стран, она указала на крайне тревожные тенденции в развитии зарубежных государств, передает РИА «Новости».

    «И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова указала на продолжение русофобской линии Брюсселя.

    Захарова также заявила, что Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с неонацистами на всех направлениях.

    Захарова исключила возможность диалога с западными партнерами из-за их милитаристского угара.

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    27 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение

    Стоимость газа на европейских биржах упала до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на лондонской бирже снизились на 7%, опустившись ниже отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на европейском хабе TTF в понедельник открылись падением показателей, передает РИА «Новости». К середине дня стоимость топлива составила 695,2 доллара за тысячу кубометров, тогда как расчетная цена предыдущего дня находилась на уровне 748 долларов.

    Снижение напряженности на рынке связывают с геополитическими факторами. Как сообщила газета The New York Times, президент США решил отложить планы по резкому усилению военной кампании против Ирана.

    Весенний скачок цен начался второго марта после ударов по иранской территории. Максимального значения за период конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство сжиженного природного газа.

    Абсолютный исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. В тот период цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее цена августовских фьючерсов достигла отметки в 681 доллар.

    Весеннее обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку средних котировок в марте почти на 60%.


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