Глава ФИФА посоветовал критикам чемпионата мира помедитировать и помолиться

Президент ФИФА Инфантино призвал критиков чемпионата мира отвлечься от ненависти

Tекст: Мария Иванова

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино обратился к критикам прошедшего турнира, передает РИА «Новости».

«Всем, кто упустил возможность наблюдать за тем, как дети, взрослые, бабушки и дедушки собираются вместе ради этой прекрасной игры, я приношу свои извинения за то, что матчи закончились и вы упустили всю эту радость и единение. Мне очень жаль, что вы были так поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все. Всем, кто тратил свое время и силы на ненависть, помедитируйте, помолитесь, улыбнитесь, проведите время с близкими или посмотрите футбольный матч», – написал функционер в соцсетях.

Глава организации добавил, что сотрудники ФИФА усердно работали для создания лучшего шоу на планете. Он подчеркнул отсутствие случаев насилия и обеспечение стопроцентной безопасности на соревнованиях, которые впервые прошли с участием 48 команд в США, Канаде и Мексике.

Особое внимание Инфантино уделил выступлению сборной Ирана в США, отметив, что недовольство болельщиков быстро сменилось поддержкой, поскольку в спорте нет места политике и дискриминации.

Функционер возглавляет федерацию с 2016 года и намерен участвовать в следующих выборах весной 2027 года в Марокко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году профсоюз FIFPro резко раскритиковал Джанни Инфантино за игнорирование мнения футболистов.

Весной президент ФИФА подтвердил участие сборной Ирана в матчах чемпионата мира на территории США. Позже Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранской команды в Мексику.



