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    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    27 июля 2026, 08:15 • Новости дня

    Мировые цены на нефть упали на фоне заявлений Трампа

    Нефть подешевела на 5% из-за отсрочки военной кампании США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля снизилась примерно на 5% после решения Вашингтона отложить удары по Ирану ради сохранения запасов ракет ПВО.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,47%, достигнув 87,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI также продемонстрировали снижение на 5,05%, опустившись до 84,8 доллара.

    Падение котировок началось еще на выходных. По итогам воскресных торгов марка Brent потеряла 4,55%, оказавшись ниже 86 долларов впервые с 17 июля. Нефть WTI подешевела на 0,62%, преодолев отметку в 84 доллара впервые с 21 июля.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность быстрыми темпами расходования американского вооружения. В связи с этим президент США решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

    «В целом, похоже, что за выходные ситуация на Ближнем Востоке сдвинулась в позитивном направлении, что подкрепляет мнение о том, будто цена на нефть выше 100 долларов за баррель побуждает обе стороны к деэскалации», – заявила главный экономист группы NAB Салли Олд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США объявил о снятии морской блокады с Ирана. Однако в начале июля американский лидер заявил об окончании перемирия. Вскоре после этого военные США нанесли новые удары по иранским целям.

    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    24 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    ВС Ирана решили убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Исламской республики утвердили новое правило ведения боевых действий, предполагающее жесткий симметричный ответ на возможные смертоносные удары со стороны Вашингтона, заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

    Иранская армия намерена ликвидировать по одному американскому военнослужащему за каждого гражданина страны, погибшего от атак Соединенных Штатов, сообщил Абдоллахи, передает ТАСС.

    «Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской республике жесткими последствиями за гибель американских военных.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана перейти к наступательной тактике.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    26 июля 2026, 11:58 • Новости дня
    Иранские военные остановили шесть судов в Ормузском проливе

    КСИР заблокировал шесть торговых судов в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в Ормузском проливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться из-за взаимных действий сторон, передает РИА «Новости». Местная гостелерадиокомпания транслировала официальное заявление: «За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана».

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент США Дональд Трамп объявил о недействительности достигнутого ранее перемирия. Американская армия провела серию атак, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на угрозу коммерческому судоходству.

    Тегеран отреагировал жестко, нанеся ответные удары по американским базам в ближневосточном регионе. Власти страны закрыли Ормузский пролив и возложили на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива. Позже иранские военные сообщили о подрыве двух танкеров на минах. Американское командование впервые за время обострения конфликта применило стратегические бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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    26 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    New York Post: США задумались об операции по захвату иранского урана

    Tекст: Антон Антонов

    США разрабатывают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов, пишет New York Post со ссылкой на источник.

    Для реализации этой цели Вашингтон может задействовать тысячи военнослужащих, пишет New York Post.

    «Самая сложная операция в военной истории», – так охарактеризовал возможную миссию источник издания.

    Издание пишет, что операция предполагает штурм иранских объектов, военным предстоит преодолевать минные ловушки и удерживать оборону.

    Непосредственно изъятием урана займется небольшая группа спецназа, в которую  могут войти бойцы элитных подразделений. Для успешного завершения миссии потребуется полный контроль над воздушным коридором для эвакуации американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вашингтон допустил возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана.

    Вашингтон и Тель-Авив обсуждали отправку спецназа для захвата ядерных материалов.

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    25 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении 11 американских самолетов

    Иранские военные отчитались о ликвидации 11 самолетов США на базах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана с 17 июля ликвидировали на земле 11 единиц американской воздушной техники, включая истребители и самолеты-заправщики.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби поделился данными о потерях американской авиации, передает ТАСС.

    «С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», – заявил он.

    По словам представителя элитных частей иранских вооруженных сил, в числе ликвидированной техники оказались один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, а также военно-транспортный C17. Кроме того, были уничтожены восемь самолетов-заправщиков.

    Мохабби также уточнил, что в ходе проведенных атак иранским военным удалось поразить 17 разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американских самолетов-заправщиков на военной базе в Иордании.

    Спустя несколько дней элитные подразделения иранских вооруженных сил ликвидировали боевой истребитель F-15.

    В ходе последующей атаки на иорданские базы военные уничтожили восемь американских беспилотников MQ-9.

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    26 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении более 200 военных США с момента окончания перемирия

    Представитель КСИР Мохеби: В ходе операции «Наср-2» убиты более 200 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    С момента возобновления боевых действий иранская сторона уничтожила более 200 американских военных, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Мохеби подчеркнул, что «число погибших американских военных в ходе операции «Наср-2» превышает 200 человек», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «Число раненых значительно выше», – добавил он. По его словам, операция продолжается и направлена на объекты, связанные с присутствием США в регионе.

    Представитель КСИР уточнил, что Иран поразил восемь центров дислокации американских войск. Кроме того, по его данным, были уничтожены 20 различных пакгаузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом объявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.

    CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла заявляла, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.

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