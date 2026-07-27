Мировые цены на нефть упали на фоне заявлений Трампа

Нефть подешевела на 5% из-за отсрочки военной кампании США против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,47%, достигнув 87,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Сентябрьские фьючерсы на WTI также продемонстрировали снижение на 5,05%, опустившись до 84,8 доллара.

Падение котировок началось еще на выходных. По итогам воскресных торгов марка Brent потеряла 4,55%, оказавшись ниже 86 долларов впервые с 17 июля. Нефть WTI подешевела на 0,62%, преодолев отметку в 84 доллара впервые с 21 июля.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность быстрыми темпами расходования американского вооружения. В связи с этим президент США решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

«В целом, похоже, что за выходные ситуация на Ближнем Востоке сдвинулась в позитивном направлении, что подкрепляет мнение о том, будто цена на нефть выше 100 долларов за баррель побуждает обе стороны к деэскалации», – заявила главный экономист группы NAB Салли Олд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США объявил о снятии морской блокады с Ирана. Однако в начале июля американский лидер заявил об окончании перемирия. Вскоре после этого военные США нанесли новые удары по иранским целям.