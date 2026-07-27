  • Новость часаПесков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
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    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    Премьер Британии обратился к России
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    Освобождены Торское в ДНР и днепропетровская Коммунаровка
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    27 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 с усиленной защитой и усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Объем поставок техники вновь превысил показатели предыдущих месяцев.

    Боевые машины ценятся военнослужащими за высокую огневую мощь и простоту использования. Каждая единица техники оснащена дополнительной защитой корпуса со всех направлений, включая верхнюю полусферу. Современное оборудование значительно повысило мобильность машин и эффективность вооружения, а также обеспечило их новыми системами радиоэлектронной борьбы.

    «С начала спецоперации объемы отгружаемой «Высокоточными комплексами» продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    Он добавил, что облик техники меняется с учетом фронтового опыта: в текущем году БМП-3 получили усиленную защиту днища от подрыва и улучшенную противоосколочную стойкость корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 с комплектами «Накидка».

    Осенью российские военные получили модернизированные боевые машины десанта БМД-2.

    Летом предприятие отправило в войска технику со специальными защитными экранами.

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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    26 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Турция решила направить F-16 на круглосуточное дежурство в странах Балтии

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих на эстонскую авиабазу Амари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран.

    Турецкие военные летчики с августа по ноябрь будут круглосуточно патрулировать  воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Подготовка 181-й авиационной эскадрильи проходит на 8-й главной реактивной авиабазе в Диярбакыре, передает агентство Anadolu.

    Командир эскадрильи Pars подполковник Оздемир подчеркнул мирный и оборонительный характер миссии. По его словам, операция направлена на защиту стран Балтии, не располагающих собственной истребительной авиацией.

    «Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международной сдерживающей способности Турции, взаимодействие с союзными силами и повышение стратегического потенциала», – заявил Оздемир.

    Он добавил, что в ходе операции турецкие военные будут круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками.

    Эскадрилья Pars считается одной из самых опытных ударных сил турецких ВВС. Военнослужащие готовы реагировать на возможные нарушения воздушных границ и оперативно перехватывать неопознанные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты стран НАТО в апреле отработали  маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией. Авиация НАТО возобновила тренировочные полеты в небе над Эстонией. боевые самолеты стран НАТО отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией.Французские истребители

    перехватили беспилотник в небе над Латвией.


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    27 июля 2026, 07:34 • Новости дня
    Число раненых солдат США в ходе операции против Ирана достигло 624 человек

    NYT: Число раненых солдат США в ходе операции против Ирана достигло 624 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общее количество пострадавших военнослужащих Соединенных Штатов с начала февральского конфликта с Ираном превысило 600 человек, сообщают американские СМИ.

    Американские вооруженные силы зафиксировали 624 раненых бойца в ходе противостояния с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times.

    Издание опирается на свежие публикации Пентагона. Оборонное ведомство США начало раздельно публиковать статистику потерь. Учитываются данные с начала операции в феврале и с седьмого июля, когда стартовал очередной этап эскалации.

    Военные источники пояснили, что изменение формата связано с достигнутым в апреле прекращением огня.

    «Официальное число солдат, раненых с этой даты (7 июля) теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля число пострадавших американских солдат достигло 447 человек.

    На следующий день американские СМИ заявили о 500 раненых. Общее количество погибших военных выросло до 18 человек.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    Глава Минпромторга заявил о полном обеспечении армии и флота

    Алиханов сообщил о стопроцентном покрытии российской промышленностью нужд армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская промышленность покрывает полностью все потребности армии и флота, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

    Российская промышленность стопроцентно закрывает потребности вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». «Мы все потребности армии, флота покрываем полностью», – подчеркнул министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он добавил, что с 2022 года темпы выпуска по ряду позиций выросли более чем в 20 раз, и эта позитивная динамика сохраняется.

    Существующая нормативная база и указы главы государства позволяют оперативно внедрять новые типы вооружений. По словам министра, инновационные решения применяются в реальном бою, после чего дорабатываются и запускаются в серийное производство. К разработке беспилотников активно привлекаются специалисты Национальной технологической инициативы и Агентства стратегических инициатив.

    Отдельное внимание уделяется созданию единой системы радиолокационной осведомленности. Алиханов пояснил, что различные типы аудио- и видеосенсоров необходимо интегрировать в общее программное обеспечение, над чем уже работает Минобороны.

    Сейчас несколько десятков команд трудятся над созданием дронов-перехватчиков. Страна обладает мощными компетенциями в сфере систем распознавания и машинного зрения, разработчики получают всестороннюю финансовую и административную поддержку от государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия подготовили к отправке на передовую около 20 тысяч новых грузовых беспилотников.

    Президент России Владимир Путин заявил о бесперебойном поступлении новейшего вооружения в войска.

    Оборонно-промышленный комплекс обеспечивает армию высокоточным оружием опережающими темпами.

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    27 июля 2026, 08:15 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне заявлений Трампа

    Нефть подешевела на 5% из-за отсрочки военной кампании США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля снизилась примерно на 5% после решения Вашингтона отложить удары по Ирану ради сохранения запасов ракет ПВО.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,47%, достигнув 87,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI также продемонстрировали снижение на 5,05%, опустившись до 84,8 доллара.

    Падение котировок началось еще на выходных. По итогам воскресных торгов марка Brent потеряла 4,55%, оказавшись ниже 86 долларов впервые с 17 июля. Нефть WTI подешевела на 0,62%, преодолев отметку в 84 доллара впервые с 21 июля.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность быстрыми темпами расходования американского вооружения. В связи с этим президент США решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

    «В целом, похоже, что за выходные ситуация на Ближнем Востоке сдвинулась в позитивном направлении, что подкрепляет мнение о том, будто цена на нефть выше 100 долларов за баррель побуждает обе стороны к деэскалации», – заявила главный экономист группы NAB Салли Олд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США объявил о снятии морской блокады с Ирана. Однако в начале июля американский лидер заявил об окончании перемирия. Вскоре после этого военные США нанесли новые удары по иранским целям.

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    27 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ВМФ защищать российские коммерческие суда

    Песков сообщил о невозможности вооружения торговых судов России

    Tекст: Вера Басилая

    Международное морское право строго запрещает оснащать гражданские корабли оборонительными системами, однако безопасность отечественного торгового флота обеспечит Военно-морской флот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, оснащение гражданских кораблей дополнительным оборудованием для обороны недопустимо, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что защиту коммерческого флота возьмут на себя военные.

    «Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда», – отметил представитель Кремля.

    Он добавил, что установка любого дополнительного оборудования невозможна, но российский флот готов принимать необходимые меры защиты. Ранее глава государства подчеркнул необходимость решительной борьбы с попытками воздействия на отечественный флот.

    По словам Пескова, в День ВМФ Владимир Путин провел важную и содержательную беседу с командующими флотами и моряками в Петербурге.

    «Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотами, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная», – сказал Песков.

    Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки воздействия на российский торговый флот.

    Весной помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о вынужденном сопровождении отечественных судов силами ВМФ.

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    27 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Politico узнала о планах Пентагона строить дата-центры

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмены обеспокоены планами Пентагона разместить серверные фермы для искусственного интеллекта на военных базах из-за высокого потребления электроэнергии и воды.

    Пентагон намерен возводить центры обработки данных для улучшения военной тактики с использованием искусственного интеллекта и беспилотников, пишет Politico.

    Однако члены Конгресса пытаются приостановить реализацию этих планов из-за возможных последствий для экологии и местных жителей.

    «По мере того, как мы вступаем в эпоху искусственного интеллекта, которая требует очень серьезных центров обработки данных, объектов обработки данных, являющихся чрезвычайными потребителями энергии и воды, возникает вопрос, следует ли размещать их на военных базах», – задался вопросом член Палаты представителей Джон Гараменди.

    В Пентагоне заявили, что уже оценили влияние серверных ферм на инфраструктуру. Представители ведомства предупреждают, что ограничения затормозят военные инновации и помешают сохранить конкурентоспособность в гонке вооружений.

    Законодатели, в свою очередь, требуют от Пентагона большей прозрачности в вопросах энергопотребления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экологи призвали остановить выдачу лицензий на орбитальные дата-центры Маска. В Китае заработал первый в мире подводный дата-центр. Специалисты МИФИ и Росатома создают сверхмалые ядерные реакторы для энергообеспечения центров обработки данных.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин спрогнозировал двукратный рост потребления воды мировыми вычислительными комплексами к 2030 году.

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    27 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Число жертв атаки БПЛА на Ростовскую область возросло до пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших после ночного удара беспилотника по многоквартирному дому в Ростовской области увеличилось до пяти, под завалами обнаружены тела двоих взрослых и одного ребенка.

    Спасатели обнаружили тела трех погибших при разборе завалов многоквартирного дома в Ростове, который пострадал в результате ночной атаки вражеского беспилотника. Жертвами удара стали двое взрослых и один ребенок, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас», – написал Слюсарь в своем канале в Max. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Ранее Слюсарь сообщал о двух погибших. Таким образом общее число жертв атаки достигло пяти человек.

    Работы по ликвидации последствий на месте происшествия продолжаются. Там работают специалисты экстренных служб и спасатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ввел режим ЧС в границах поврежденных домов.

    Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.

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    27 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Губернатор Слюсарь ввел режим ЧС после атаки дронов на Ростов-на-Дону

    Слюсарь сообщил о введении режима ЧС после атаки дронов на Ростов-на-Дону

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночного налета беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены десятки жилых зданий, а более пятидесяти эвакуированных жителей размещены в пунктах временного пребывания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Падение обломков сбитых аппаратов привело к значительным разрушениям инфраструктуры, сообщил Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

    «В администрации Ростова проведено заседание комиссии ЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил Слюсарь.

    По его словам, повреждения получили три многоквартирных и 17 частных домов, социальное учреждение, автомобили, кафе и склады. Из пострадавших зданий эвакуировали жильцов, 56 человек сейчас находятся в пункте временного размещения.

    «В результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», – написал Слюсарь.

    Он уточнил, что остальные пациенты находятся в стабильном состоянии.

    Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 дронов. Помимо Ростова-на-Дону, нападению подверглись Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы. Ранее поступала информация о двух погибших и пятерых пострадавших, среди которых один подросток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.

    Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.

    Из-за последствий падения обломков украинских дронов власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах.

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    27 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Полиция отпустила подозреваемого в причастности к теракту в Берлине иранца

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие следователи не нашли доказательств причастности гражданина Ирана к въезду белого минивэна в толпу людей на территории парка Тиргартен.

    Сотрудники органов правопорядка отпустили задержанного ранее мужчину, передает РИА «Новости».

    Журнал Spiegel приводит слова отца ликвидированного фигуранта дела: «Ему промыли мозги».

    Очевидцы заявляли, что иранец пытался уйти от  автомобиля преступников, что вызвало подозрения в его участии в преступлении. Однако последующий криминалистический осмотр машины полностью исключил присутствие этого человека внутри салона.

    Ранее сообщалось, что главным исполнителем атаки считается 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. Молодой человек регулярно посещал антиизраильские митинги и пытался примкнуть к запрещенной радикальной группировке. Силовики ликвидировали злоумышленника 26 июля во время задержания.

    Отец убитого отметил принадлежность семьи к шиитской общине и категорически осудил суннитских боевиков. Жертвой намеренного наезда стал один человек, еще 29 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, берлинский спецназ ликвидировал главного подозреваемого в совершении этого теракта.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал трагедию исламистским террористическим актом. Российское посольство исключило наличие граждан РФ среди пострадавших.

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