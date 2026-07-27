Глава Минпромторга заявил о полном обеспечении армии и флота

Алиханов сообщил о стопроцентном покрытии российской промышленностью нужд армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская промышленность стопроцентно закрывает потребности вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». «Мы все потребности армии, флота покрываем полностью», – подчеркнул министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он добавил, что с 2022 года темпы выпуска по ряду позиций выросли более чем в 20 раз, и эта позитивная динамика сохраняется.

Существующая нормативная база и указы главы государства позволяют оперативно внедрять новые типы вооружений. По словам министра, инновационные решения применяются в реальном бою, после чего дорабатываются и запускаются в серийное производство. К разработке беспилотников активно привлекаются специалисты Национальной технологической инициативы и Агентства стратегических инициатив.

Отдельное внимание уделяется созданию единой системы радиолокационной осведомленности. Алиханов пояснил, что различные типы аудио- и видеосенсоров необходимо интегрировать в общее программное обеспечение, над чем уже работает Минобороны.

Сейчас несколько десятков команд трудятся над созданием дронов-перехватчиков. Страна обладает мощными компетенциями в сфере систем распознавания и машинного зрения, разработчики получают всестороннюю финансовую и административную поддержку от государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия подготовили к отправке на передовую около 20 тысяч новых грузовых беспилотников.

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