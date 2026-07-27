Путин освободил устранивших нарушения бизнесменов от ответственности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нововведение не сработает, если ходатайство о заключении соглашения подано после передачи материалов дела в суд, передает ТАСС.

Также поблажка не коснется тех, кто ранее уже нарушал аналогичные требования и не выполнил условия предыдущего договора с проверяющими органами.

С момента вступления соглашения в силу приостанавливается течение срока давности и производство по делу. Если нарушитель не выполнит свои обязательства, процесс возобновится.

Документ начинает действовать со дня опубликования, а для органов местного самоуправления нормы заработают с 1 января 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках.

Месяцем ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил отменить наказания для малого бизнеса за впервые совершенные незначительные правонарушения.

В июле 2024 года глава государства исключил ряд административных статей в области предпринимательской деятельности из ведения органов внутренних дел.