Минобороны и Росгвардия получили электронный доступ к реестру ЗАГС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нововведение направлено на оптимизацию процесса предоставления социальных гарантий, передает РИА «Новости».

Согласно документу, Минобороны и его территориальные подразделения смогут оперативно получать информацию для обеспечения льготами и компенсациями военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, а также уволенных со службы граждан и их семей. Полученные данные будут применяться и для нужд воинского учета.

Росгвардия также наделяется правом запрашивать необходимые сведения для поддержки своих сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск национальной гвардии. Аналогичные полномочия закон предоставляет командирам воинских частей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила доступ Министерства обороны к сведениям записей актов гражданского состояния.

Позже Совфед разрешил оборонным ведомствам получать информацию о гражданах в электронном виде.

Годом ранее военное ведомство реализовало техническую возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия в специальной военной операции.