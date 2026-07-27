Кравцов назвал самые популярные форматы детского отдыха

Тематические лагерные смены наиболее востребованы у школьниками

Tекст: Катерина Туманова

«Наибольшей популярностью пользуются тематические смены. В них отдых и занятия объединены одним направлением. Дети не просто посещают отдельные активности, а живут внутри выбранной тематики, будь то спорт, иностранный язык, творчество или наука», – сказал он ТАСС.

Министр отметил, что подобный формат позволяет решать несколько образовательных и воспитательных задач. Дети учатся ценить культурное многообразие России и развивают навыки общения с представителями разных национальностей.

Кроме того, совместная деятельность помогает школьникам договариваться и эффективно работать в команде.

За июнь в России состоялось более 15 тыс. профильных смен, охвативших свыше 1 млн детей и подростков. Эти программы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на создание условий для развития талантов по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения установило безопасные нормы просмотра телевизора для детей, а также прокомментировало единый перечень книг для школ. Кроме того, ведомство представило рекомендации для детских компьютерных игр.