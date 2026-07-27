Актер Джигурда отсудил деньги за незаконную продажу масок со своим лицом

Джигурда отсудил по 100 тыс. рублей за продажу масок с лицом.

Tекст: Катерина Туманова

Суд в Москве в середине июля удовлетворил иски Джигурды к двум коммерсантам, которые торговали товарами с лицом артиста на онлайн-площадке.

«По обоим искам – о картонных масках и тканевых балаклавах – с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тыс. рублей», – сообщил Воронов РИА «Новости».

Представитель истца добавил, что певец пытался взыскать с маркетплейса по 200 тыс. рублей за размещение фотографий без разрешения. Однако в этой части требований суд ответил отказом.

Ранее аналогичный иск к индивидуальной предпринимательнице подавал актер Сергей Безруков. Тогда с продавца взыскали 200 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Суд в Москве запретил продавать маски с лицом Безрукова после иска.