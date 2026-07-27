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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня

    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей

    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    Эксперты ЦБСТ спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы.

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    26 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

    Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    26 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи об отказе от крупных боевых судов в пользу малогабаритных катеров, назвав подобные заявления мнением финансово заинтересованных лиц.

    Во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге российский лидер пообщался с военными моряками, передает РИА «Новости». Один из военнослужащих поинтересовался перспективами развития отечественных военно-морских сил. Моряк спросил, действительно ли в будущем небольшие катера полностью заменят крупные надводные корабли.

    Отвечая на заданный вопрос, глава государства подчеркнул несомненную значимость данного направления, однако указал на субъективность радикальных оценок. «Так говорят те, кто работает в сфере «москитного флота», зарабатывает на этом флоте, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил дилемму между строительством больших кораблей и созданием безэкипажных катеров.

    Главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал разработку первого автономного судна для поиска вражеских субмарин.

    До конца текущего года российский флот получит еще 21 новую боевую единицу.

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    26 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский флот и морская пехота вносят значительный вклад в решение задач специальной военной операции и поддержание глобального паритета, заявил президент России Владимир Путин.

    Военно-морской флот остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции.

    «Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, но и собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады», – отметил российский лидер во время получения докладов от командующих флотами.

    Корабельные комплексы поражают противника высокоточным оружием, а морские пехотинцы сражаются умело и бесстрашно, добавил президент. Он также передал поздравления с Днем ВМФ бойцам на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил влияние навыков морских пехотинцев на ход спецоперации.

    Глава государства провел встречу с высшим военным руководством в петербургском Главном Адмиралтействе.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

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    26 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Путин заявил о создании уникального атомного ледокола для Арктики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул отсутствие конфронтации в северных широтах и рассказал о возведении судна, способного преодолевать беспрецедентно толстые льды.

    Во время общения с военными моряками в Петербурге президент рассказал о мирных планах страны, передает РИА «Новости». «При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира», – отметил российский лидер. Он добавил, что Москва всегда приглашала партнеров к солидарной работе в рамках международного права.

    Глава государства отдельно подчеркнул принадлежность арктических маршрутов Российской Федерации. Кроме того, президент рассказал о строительстве атомного ледокола проекта «Лидер». По его словам, новое судно сможет пробивать беспрецедентно толстый лед толщиной до трех метров, аналогов которому в мире не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

    В начале июня российский лидер поручил Объединенной судостроительной корпорации обеспечить бесперебойное создание новых ледоколов.

    В январе Владимир Путин анонсировал завершение строительства уникального атомного судна «Лидер» к 2030 году.

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    26 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
    Путин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота, где встретился с высшим военным руководством страны.

    Российский лидер провел краткую беседу с адмиралом флота Александром Моисеевым во время визита в Главное Адмиралтейство в Петербурге, передает РИА «Новости». В текущем году праздник отмечается 26 июля.

    По прибытии на автомобиле президента встретили министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Владимир Путин выслушал официальный доклад главнокомандующего, а затем продолжил разговор по пути к месту построения роты Почетного караула.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев вместе с губернатором Петербурга возложил цветы к Медному всаднику.

    Позже в сквере петербургского Адмиралтейства торжественно открыли бюст адмирала Павла Нахимова.

    В этот же день главком анонсировал строительство первого безэкипажного корабля для поиска вражеских субмарин.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    26 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота РФ уже в текущем году, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Обновленный боевой корабль вернется на службу уже в текущем году, передает ТАСС. Сейчас крейсер проходит полномасштабные испытания, которые позволят подтвердить его готовность к выполнению боевых задач.

    Информацию о скором возвращении корабля подтвердил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». «Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года. В этом году. Идут полные испытания», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОСК Андрей Пучков заявил о влиянии обновленного крейсера на концепцию американского флота. В начале лета самый крупный надводный корабль ВМФ России перешел к финальной стадии проверок. В прошлом году судно вышло на первый этап заводских ходовых испытаний в Белом море.

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    26 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по телефону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин общается с сотрудниками своей администрации только по защищенным линиям и никогда не звонит им по городскому или мобильному телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил детали коммуникации в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных пропущенных вызовах во время отпуска чиновников, представитель Кремля дал однозначный ответ. «Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону. Все-таки он пользуется специальной связью», – подчеркнул Песков.

    При этом пресс-секретарь добавил, что сотрудники аппарата во время отпуска обычно не имеют доступа к подобной правительственной аппаратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Песков сообщил об отказе главы государства от использования мессенджеров.

    В январе телефон спецсвязи зазвонил во время совещания российского лидера с членами правительства.

    В прошлом году представитель Кремля рассказал о наличии у Владимира Путина закрытых каналов для конфиденциальных переговоров в любой точке страны.

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    26 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Шевченко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наступательных действий российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике и поразили военную технику ВСУ сразу в нескольких регионах.

    Как сообщает Министерство обороны РФ, группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Кияницы, Садков и Уланово в Сумской области. В Харьковской области поражение получили две механизированные и мотопехотная бригады, штурмовой полк ВСУ и бригада теробороны, при этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и станцию RADA израильского производства.

    Подразделения «Центра» освободили населенный пункт Шевченко и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ, противник потерял до 370 военнослужащих, орудие и станцию AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив до 210 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль и станцию AN/TPQ-50 производства США в районах Шиповатого, Пристен, Щуровки и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР.

    Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение шести механизированным, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в Донецкой народной республике, противник потерял более 160 военнослужащих и радиолокационную станцию RADA.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, уничтожив до 345 военнослужащих ВСУ и четыре боевых бронированных машины в Днепропетровской и Запорожской областях.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили более 140 объектов логистики и инфраструктуры ВСУ. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда HIMARS и 465 беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожено 673 самолета, 284 вертолета и свыше 189 тыс. беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское. Потери украинской армии за сутки составили порядка 1450 военнослужащих.

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