Эксперт РАН объяснил истоки дружбы РФ и КНДР советской помощью

Tекст: Катерина Туманова

«Именно Красная Армия сыграла ключевую, решающую роль в освобождении Корейского полуострова. Никакие другие войска других стран с японцами на территории Кореи не сражались», – сообщил он РИА «Новости».

Американские силы, по словам ученого, высадились на юге лишь 8 сентября, после капитуляции Японии.

Жебин добавил, что советские солдаты проявили массовый героизм при десантировании в северокорейские порты. Впоследствии СССР отправил в КНДР учителей, врачей и инженеров, помогая восстановить экономику и создать современную систему образования.

Во время Корейской войны поддержка Советского Союза и Китая позволила Пхеньяну отстоять суверенитет в противостоянии с коалицией из 16 стран во главе с США.

15 августа 1945 года считается днем освобождения территории Кореи от оккупационных войск Японии и до сих пор является национальным праздником и в КНДР, и в Республике Корея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила об укреплении связей Москвы и Пхеньяна. В учебник истории включили помощь военных КНДР в освобождении Курской области. Лавров отмечал, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поддерживают доверительное общение. Россия стала соавтором экономического чуда КНДР.