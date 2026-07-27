Минтранс сообщил о появлении в самолетах фильмов с субтитрами

Tекст: Катерина Туманова

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Указанное нововведение вступит в законную силу с первого марта 2027 года.

Дополнительные нормы обслуживания маломобильных граждан вступят в силу 1 сентября текущего года. Пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе приобретения проездного документа. Кроме того, инвалидам и ветеранам СВО гарантируют предоставление бесплатного кресла рядом для сопровождающего лица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс запретил заряжать пауэрбанки на борту самолетов. Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами. Минтранс анонсировал масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах.



