МИД пообещал адекватно ответить на враждебные выпады Молдавии

МИД пообещал адекватно ответить на действия Молдавии

Tекст: Катерина Туманова

«Российско-молдавские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. К сожалению, официальный Кишинев, судя по всему, не намерен корректировать откровенно враждебный нашей стране курс», – заявили в МИД «Известиям».

Ситуация обострился после того, как 19 июля в Кишиневе полиция заблокировала автобус посольства России, угрожая арестом сотрудникам и сняв дипломатические номера.

На следующий день пограничники на КПП «Леушены» более четырех часов удерживали машину со служебным грузом. Москва расценила эти действия как нарушение Венской конвенции и вызвала посла Молдавии Лилиана Дария для вручения ноты протеста.

В ведомстве подчеркнули, что команда Майи Санду под предлогом евроинтеграции планомерно разрушает связи с Россией. Помимо инцидентов с дипломатами, в парламенте республики обсуждается отмена безвизового режима с РФ, а также аннулирование соглашений о взаимном признании водительских прав и дипломов.

«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться. Ясно одно – все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, – подчеркнули в МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в июне призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию. Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих». Молдавия заигралась с оскорблениями российских диппредставителей.



