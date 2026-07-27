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    27 июля 2026, 00:06 • Новости дня

    Мирошник назвал военным преступлением удар ВСУ по медикам в Горловке

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары ВСУ по карете скорой помощи с медиками в Горловке – это тяжкое военное преступление, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель, сообщил глава администрации города. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением», – написал он в Telegram.

    Мирошник добавил, что Горловка в течение воскресенья была под обстрелами и налетами БПЛА ВСУ, из-за чего днем погибли четыре мирных жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Пушилин сообщил, что при атаках дронов ВСУ двое жителей ДНР погибли и 14 ранены.


    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 23:10 • Новости дня
    Сенатор Волошин потребовал от Запада оплатить восстановление Донбасса

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовое бремя за разрушения в Донбассе и Новороссии на сумму свыше 1 трлн рублей должны понести иностранные спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.

    Компенсация ущерба в Донбассе, Новороссии и приграничье России за счет украинского бюджета выглядит маловероятной, так как потребности Киева в собственном восстановлении оцениваются почти в 600 млрд долларов, отметил он.

    «Разговоры о том, что Киев когда-либо сможет в полном объеме компенсировать ущерб Донбассу, выглядят, мягко говоря, малореалистично», – заявил сенатор ТАСС.

    Волошин отметил крайне высокую зависимость украинской экономики от масштабной внешней поддержки.

    Он добавил, что ответственность за разрушенную инфраструктуру обязаны разделить государства, долгие годы финансировавшие эскалацию конфликта.

    «Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин заявил, что ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей. В апреле Пушилин сообщил о планах восстановить шесть освобожденных пунктов ДНР. Глава ДНР заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».

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    26 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Блогера Ремесло доставили в институт им. Сербского

    Блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского

    Tекст: Катерина Туманова

    Арестованного за фейки о ВС России блогера Илью Ремесло доставили в институт Сербского для проведения экспертизы, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

    «Илья Ремесло находится в институте Сербского», – приводит его слова РИА «Новости».

    НМИЦ имени Сербского специализируется на судебной психиатрии и наркологии, там проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.

    При этом в апреле сообщалось, что блогер завершил пребывание в стационаре клиники имени Скворцова-Степанова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали блогера Ремесло в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий его доставили в Москву. Позже блогеру официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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    26 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Медведев сравнил Драпатого с прилипшей к сапогу нациста грязью

    Медведев ответил Драпатому на высказывания о русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова недавно назначенного главкома ВСУ Михаила Драпатого, скандально высказавшегося о русских людях.

    «О необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно», – написал он в Telegram.

    Медведев сравнил Драпатого с нечистотами, приставшими к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша».

    «В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», – добавил он.

    Поводом для резкой реакции послужили слова Драпатого о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса. Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма. В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса.


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    26 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об обязанности банков публиковать тарифы на переводы

    Банки обязали публиковать тарифы на денежные переводы

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам, согласно подписанному 26 июля президентом страны Владимиром Путиным закону.

    «Кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, обязаны раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях (изменении условий) оказания услуг», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

    Новые правила будут касаться переводов через систему быстрых платежей и  использования электронных средств платежа.

    Порядок и сроки раскрытия информации будут регламентироваться специальными стандартами. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин добавил РИА «Новости», что единые правила упростят сравнение условий между банками и снизят количество споров.

    Финансовые организации также должны будут своевременно уведомлять клиентов об изменении условий обслуживания. Это поможет гражданам избежать неожиданных комиссий и ограничений при совершении операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги». В России принят базовый закон об обращении цифровых валют.

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    26 июля 2026, 22:22 • Новости дня
    При атаках дронов ВСУ на ДНР двое погибли и 14 жителей ранены

    Двое погибли и 14 жителей ДНР ранены при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атак украинских ударных беспилотников в ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    «Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. В Никитовском районе Горловки под удар попал рейсовый автобус. Жертвами стали водитель, родившийся в 1964 году, и пассажир 1966 года рождения», – написал он в Max-канале.

    Пушилин уточнил, в том же районе ранения средней степени тяжести получили несколько пассажиров, среди которых пять женщин и двое мужчин.

    В Центрально-Городском районе Горловки атаке подверглась машина скорой помощи. Пострадали трое медицинских работников и пациент.

    Кроме того, в Калининском районе города ранен мужчина 1972 года рождения. На трассе Донецк – Мариуполь в Волновахском округе пострадал мужчина 1963 года рождения при атаке на легковой автомобиль. В Зугрэсе тяжелые ранения получил водитель грузовика 1965 года рождения.

    Глава ДНР добавил, что в результате ударов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, а также несколько автомобилей в различных городских округах республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день Горловке в результате атаки дронов ВСУ погибли четыре человека, а юные жители Горловки создали ангелов памяти жертв Донбасса.


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    27 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    МИД пообещал адекватно ответить на враждебные выпады Молдавии

    МИД пообещал адекватно ответить на действия Молдавии

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России разрабатывает ответные меры на недружественные шаги Кишинева, включая инциденты с посольским транспортом и планы по отмене безвизового режима.

    «Российско-молдавские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. К сожалению, официальный Кишинев, судя по всему, не намерен корректировать откровенно враждебный нашей стране курс», – заявили в МИД «Известиям».

    Ситуация обострился после того, как 19 июля в Кишиневе полиция заблокировала автобус посольства России, угрожая арестом сотрудникам и сняв дипломатические номера.

    На следующий день пограничники на КПП «Леушены» более четырех часов удерживали машину со служебным грузом. Москва расценила эти действия как нарушение Венской конвенции и вызвала посла Молдавии Лилиана Дария для вручения ноты протеста.

    В ведомстве подчеркнули, что команда Майи Санду под предлогом евроинтеграции планомерно разрушает связи с Россией. Помимо инцидентов с дипломатами, в парламенте республики обсуждается отмена безвизового режима с РФ, а также аннулирование соглашений о взаимном признании водительских прав и дипломов.

    «Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться. Ясно одно – все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, – подчеркнули в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в июне призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию. Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих». Молдавия заигралась с оскорблениями российских диппредставителей.


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    27 июля 2026, 02:04 • Новости дня
    Путин назвал «джинном из бутылки» недальновидные решения Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Запада за свою историю нередко принимали опрометчивые решения, последствия которых до сих пор откликаются последствиями в ряде стран, так как они не были согласованы ни с Уставом ООН, ни с международным правом, что больше походило на джинна, выпущенного из бутылки, заявил президент России Владимир Путин.

    «Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки. Более того, пообещали нам в своё время, Горбачёву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, – одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», – сказал президент на встрече с военнослужащими ВМФ России.

    Всё это постепенно приближалось к ситуации на Украине, когда власти страны выступали за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Закончилось все госпереворотом, «кровавым и антиконституционным», как отметил Путин.

    «И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, и привели к сегодняшнему конфликту на Украине и вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине. Песков посоветовал не принимать всерьез западные публикации о позиции России.  Путин раскрыл техники восстановления сил при высоких нагрузках.

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    27 июля 2026, 01:35 • Новости дня
    При массированной атаке ВСУ на Белгород пострадали 12 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Массированная атака дронов ВСУ на Белгород привела к ранениям 12 жителей и возгораниям в жилых домах, сообщили в Max-канале Оперштаба Белгородской области.

    «На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы», – сказано в сообщении.

    В оперштабе добавили, что в городе также произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты ликвидировали очаги возгорания.

    Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ 25 июля ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Тогда же мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ в белгородском селе Смородино. В результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино пострадали два жителя.

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    27 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне последствий непогоды в Ростовской области муниципальный режим ЧС ввели в Азовском регионе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Max-канале.

    «Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что восстановительные работы в регионе больше суток ведутся в области электро- и водоснабжения.

    «Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% повреждённых линий и подстанций», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области. Сильный ливень привел к отключению тяговой подстанции в самом городе. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды.


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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    27 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Минтранс сообщил о появлении в самолетах фильмов с субтитрами

    Tекст: Катерина Туманова

    С весны 2027 года российские авиакомпании обяжут сопровождать часть демонстрируемых во время полета фильмов специальными звуковыми описаниями и текстом для слабослышащих пассажиров, следует из приказа Минтранса.

    «В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Указанное нововведение вступит в законную силу с первого марта 2027 года.

    Дополнительные нормы обслуживания маломобильных граждан вступят в силу 1 сентября текущего года. Пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе приобретения проездного документа. Кроме того, инвалидам и ветеранам СВО гарантируют предоставление бесплатного кресла рядом для сопровождающего лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс запретил заряжать пауэрбанки на борту самолетов. Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами. Минтранс анонсировал масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах.


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    27 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    Эксперт РАН назвал истоки крепкой дружбы России и КНДР

    Эксперт РАН объяснил истоки дружбы РФ и КНДР советской помощью

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевая роль Красной Армии в освобождении Корейского полуострова в 1945 году стала прочным историческим фундаментом для современных союзнических отношений Москвы и Пхеньяна, рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

    «Именно Красная Армия сыграла ключевую, решающую роль в освобождении Корейского полуострова. Никакие другие войска других стран с японцами на территории Кореи не сражались», – сообщил он РИА «Новости».

    Американские силы, по словам ученого, высадились на юге лишь 8 сентября, после капитуляции Японии.

    Жебин добавил, что советские солдаты проявили массовый героизм при десантировании в северокорейские порты. Впоследствии СССР отправил в КНДР учителей, врачей и инженеров, помогая восстановить экономику и создать современную систему образования.

    Во время Корейской войны поддержка Советского Союза и Китая позволила Пхеньяну отстоять суверенитет в противостоянии с коалицией из 16 стран во главе с США.

    15 августа 1945 года считается днем освобождения территории Кореи от оккупационных войск Японии и до сих пор является национальным праздником и в КНДР, и в Республике Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила об укреплении связей Москвы и Пхеньяна. В учебник истории включили помощь военных КНДР в освобождении Курской области. Лавров отмечал, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поддерживают доверительное общение. Россия стала соавтором экономического чуда КНДР.

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    27 июля 2026, 03:28 • Новости дня
    Актер Джигурда отсудил деньги за незаконную продажу масок со своим лицом

    Джигурда отсудил по 100 тыс. рублей за продажу масок с лицом.

    Актер Джигурда отсудил деньги за незаконную продажу масок со своим лицом
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер и певец Никита Джигурдв добился компенсации от двух индивидуальных предпринимателей за незаконное использование его образа на товарах из маркетплейсов, заявил его адвокат Сергей Воронов.

    Суд в Москве в середине июля удовлетворил иски Джигурды к двум коммерсантам, которые торговали товарами с лицом артиста на  онлайн-площадке.

    «По обоим искам – о картонных масках и тканевых балаклавах – с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тыс. рублей», – сообщил Воронов РИА «Новости».

    Представитель истца добавил, что певец пытался взыскать с маркетплейса по 200 тыс. рублей за размещение фотографий без разрешения. Однако в этой части требований суд ответил отказом.

    Ранее аналогичный иск к индивидуальной предпринимательнице подавал актер Сергей Безруков. Тогда с продавца взыскали 200 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Суд в Москве запретил продавать маски с лицом Безрукова после иска.

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