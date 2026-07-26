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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Долиной подарили новую квартиру
    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два украинских сухогруза
    Названа причина «пропусков» иранских ракет военными США
    Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    Песков рассказал о дуализме Трампа по украинскому конфликту
    26 июля 2026, 23:37 • Новости дня

    Путин подписал закон об обязанности банков публиковать тарифы на переводы

    Банки обязали публиковать тарифы на денежные переводы

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам, согласно подписанному 26 июля президентом страны Владимиром Путиным закону.

    «Кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, обязаны раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях (изменении условий) оказания услуг», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

    Новые правила будут касаться переводов через систему быстрых платежей и  использования электронных средств платежа.

    Порядок и сроки раскрытия информации будут регламентироваться специальными стандартами. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин добавил РИА «Новости», что единые правила упростят сравнение условий между банками и снизят количество споров.

    Финансовые организации также должны будут своевременно уведомлять клиентов об изменении условий обслуживания. Это поможет гражданам избежать неожиданных комиссий и ограничений при совершении операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги». В России принят базовый закон об обращении цифровых валют.

    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

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    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    24 июля 2026, 02:43 • Новости дня
    Губернатор Демешин назвал срок запуска серийного производства самолета SJ-100

    Губернатор Демешин заявил о серийном производстве самолета SJ-100

    Губернатор Демешин назвал срок запуска серийного производства самолета SJ-100
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Осенью начнется серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

    «Сухой Суперджет» у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», – сказал он ТАСС.

    Потребность субъектов России в новых пассажирских самолетах оценивается примерно в 100 машин, уточнил губернатор.

    «Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114, а часть – SJ-100», – отметил Демешин.

    SJ-100 является обновленной версией Sukhoi Superjet 100 с максимальной долей отечественных комплектующих. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный борт с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов выражал надежду на завершение сертификации самолета в начале 2026 года, что откроет путь к его серийному производству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в России началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100. Объединенная авиастроительная корпорация собрала первые серийные пассажирские лайнеры SJ-100 и МС-21. Премьер Мишустин поручил подготовить «Суперджет» и МС-21 к массовому выпуску.

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    24 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что согласен приехать в Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией.

    Украинский политик дал большое интервью американской журналистке Лоре Лумер. Во время беседы обсуждались перспективы урегулирования текущего кризиса и возможные площадки для дипломатических встреч на высшем уровне, передает RT.

    «Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что итоговое решение данного вопроса полностью зависит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал сложную внутриполитическую обстановку в Киеве. По его словам, такие фигуры, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, будут всячески препятствовать мирному разрешению ситуации.

    Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил о потере Владимиром Зеленским контроля над армией.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    24 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.

    «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.

    В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.

    Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.

    В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.

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    24 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Эстонская Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу про лук

    Tекст: Катерина Туманова

    Эстонская компания-производитель мясных продуктов Rannarootsi отказалась удалять заподозренную в разжигании межнациональной розни рекламу про лук, которая возмутила русскоязычное население страны.

    Компания Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой русскоязычные жители Эстонии усмотрели попытку разжигания межнациональной розни, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Суть предполагаемого оскорбления в том, что в Эстонии слово «луковица» используется как пренебрежительное название русскоязычного населения. Считается, что именно русские староверы принесли лук в страну.

    На рекламном постере компании изображены молодые люди с украинскими флажками на футболках, которые жарят мясо на фоне горящих объектов. Изображение сопровождается надписью на эстонском: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более приятный».

    «Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» – заявил исполнительный директор компании Кармо Аксель в ответ на предложение убрать рекламу.

    По его мнению, реклама не была направлена против какой-либо национальности, а сам он не знал о негативном значении слова «лук» в Эстонии. Он также снял с себя ответственность за постер, сославшись на отдел маркетинга.

    Ранее в МИД России отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к ответственности за ущемление прав русскоязычного населения. Однако власти этих стран отказываются менять политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских. Только в 2024 году эстонская сеть супермаркетов Maxima извинилась за неуместный комментарий о русскоговорящих покупателях.

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    25 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку

    Мирошник: Теракт ВСУ в Кирилловке на счету нового главкома Драпатого

    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответственность за атаку Вооруженных сил Украины по Запорожской области несет недавно назначенный командующий Михаил Драпатый, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Этот теракт, это преступление уже на счету новоназначенного украинского главкома – русофоба Драпатого», – приводит ТАСС слова Мирошника.

    Дипломат уверен, что противник тщательно спланировал удар по туристическим базам в Кирилловке. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Преднамеренность этой циничной атаки совершенно очевидна, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Сейчас российская сторона детально собирает доказательную базу по факту удара. Все материалы обязательно передадут на международные площадки, чтобы мировая общественность узнала о преступлении украинской армии.

    Напомним, Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

    Мирошник сообщил о давлении западных кураторов при выборе этого военачальника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.

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    24 июля 2026, 04:52 • Новости дня
    Минтруд назвал самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

    Минтруд сообщил о зарплатах опытных сварщиков до 400 тыс. рублей

    Минтруд назвал самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Наибольший доход среди специалистов физического труда получают сварщики и машинисты экскаваторов, чей месячный заработок при наличии высокой квалификации достигает 400 тыс. рублей, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.

    «По данным мониторинга предлагаемых зарплат, самые высокие зарплатные предложения по рабочим специальностям – у сварщиков, машинистов экскаваторов, монтажников металлоконструкций. В оценке уровня предлагаемых зарплат всегда есть некоторый фактор сезонности, но в целом мы видим, что специальности, отнесенные к рабочим профессиям, в текущих условиях устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат», – сказал он ТАСС.

    Котяков уточнил: по текущему срезу в топ-10 профессий по уровню предлагаемых зарплат шесть профессий являются рабочими.

    Руководитель ведомства отметил, что средний оклад сварщика сегодня составляет 160 тыс. рублей. При этом мастера высокотехнологичной сварки могут рассчитывать на вознаграждение до 400 тыс. рублей.

    Кроме того, в список самых высокооплачиваемых специалистов вошли программисты, инженеры с современными цифровыми навыками и стоматологи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России. Госдума узаконила оплачиваемые стажировки для молодых специалистов. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    24 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее брошках
    Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее брошках
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина попросила журналистов перестать разгадывать скрытые смыслы в ее нарядах и брошках, подчеркнув максимальную прозрачность решений регулятора.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась с просьбой не искать тайных посланий в ее одежде и брошках, передает ТАСС. Она обратила внимание на то, что регулятор предоставляет открытую информацию о принимаемых решениях и оценках экономической ситуации.

    Отвечая на вопрос прессы, не хочет ли ЦБ придумать «понятный датчик» в одежде для демонстрации настроения регулятора, Набиуллина заявила: «Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом».

    Набиуллина заявляла ранее, что броши, которые она надевает на пресс-конференции, передают понимание регулятором ситуации в экономике страны.

    Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте 2020 года – это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора.

    Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в 2020 году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. В сентябре того же года, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause».

    В начале февраля 2022 года Набиуллина надела на пресс-конференцию по ключевой ставке брошь в виде весов.

    28 февраля 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина пришла на выступление по итогам заседания совета директоров без броши. Как заметили журналисты, в критических ситуациях не до намеков и сигналов, а надо действовать.


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