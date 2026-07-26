Путин подписал закон об обязанности банков публиковать тарифы на переводы

Банки обязали публиковать тарифы на денежные переводы

Tекст: Катерина Туманова

«Кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, обязаны раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях (изменении условий) оказания услуг», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Новые правила будут касаться переводов через систему быстрых платежей и использования электронных средств платежа.

Порядок и сроки раскрытия информации будут регламентироваться специальными стандартами. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин добавил РИА «Новости», что единые правила упростят сравнение условий между банками и снизят количество споров.

Финансовые организации также должны будут своевременно уведомлять клиентов об изменении условий обслуживания. Это поможет гражданам избежать неожиданных комиссий и ограничений при совершении операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги». В России принят базовый закон об обращении цифровых валют.