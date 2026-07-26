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    Названа причина «пропусков» иранских ракет военными США
    Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
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    26 июля 2026, 22:57 • Новости дня

    Турецкие F-16 в августе выйдут на круглосуточное дежурство в странах Балтии

    Турецкие F-16 в августе выйдут на круглосуточное дежурство в Балтии

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих на эстонскую авиабазу Амари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран.

    Турецкие военные летчики с августа по ноябрь будут круглосуточно патрулировать  воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Подготовка 181-й авиационной эскадрильи проходит на 8-й главной реактивной авиабазе в Диярбакыре, передает агентство Anadolu.

    Командир эскадрильи Pars подполковник Оздемир подчеркнул мирный и оборонительный характер миссии. По его словам, операция направлена на защиту стран Балтии, не располагающих собственной истребительной авиацией.

    «Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международной сдерживающей способности Турции, взаимодействие с союзными силами и повышение стратегического потенциала», – заявил Оздемир.

    Он добавил, что в ходе операции турецкие военные будут круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками.

    Эскадрилья Pars считается одной из самых опытных ударных сил турецких ВВС. Военнослужащие готовы реагировать на возможные нарушения воздушных границ и оперативно перехватывать неопознанные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты стран НАТО в апреле отработали  маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией. Авиация НАТО возобновила тренировочные полеты в небе над Эстонией. боевые самолеты стран НАТО отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией.Французские истребители

    перехватили беспилотник в небе над Латвией.


    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    25 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки

    Турист из Череповца спас унесенную течением реки девочку в турецком Кемере

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший на курорте россиянин выхватил из бурного потока горной реки ребенка, вызвав решительным поступком искреннее восхищение пользователей турецких соцсетей.

    Данил Левенко отдыхал у горной реки на турецком курорте, передает РИА «Новости».

    Выходя на берег, турист увидел уносимую сильным потоком девочку. Он мгновенно среагировал, схватил ребенка и благополучно передал родителям.

    Видео спасения стремительно распространилось в социальных сетях, а пользователи турецкого сегмента интернета начали активно восхищаться поступком россиянина.

    По данным местных изданий Beyaz Gazete и Trend Haber, спасенная не пострадала.

    «Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь!» – написал один из комментаторов в соцсети.

    Другие пользователи также отметили смелость молодого человека, назвав его настоящим героем.

    Спасатели напоминают, что горные водоемы Кемера отличаются опасным течением, поэтому туристам следует проявлять максимальную осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года спасатели вытащили российских туристов из затопленных автофургонов в Кемере.

    Весной житель Махачкалы спас маленькую девочку из сильного потока воды.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    Эксперты ЦБСТ спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы, заявили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ)..

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    24 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Эстонская Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу про лук

    Tекст: Катерина Туманова

    Эстонская компания-производитель мясных продуктов Rannarootsi отказалась удалять заподозренную в разжигании межнациональной розни рекламу про лук, которая возмутила русскоязычное население страны.

    Компания Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой русскоязычные жители Эстонии усмотрели попытку разжигания межнациональной розни, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Суть предполагаемого оскорбления в том, что в Эстонии слово «луковица» используется как пренебрежительное название русскоязычного населения. Считается, что именно русские староверы принесли лук в страну.

    На рекламном постере компании изображены молодые люди с украинскими флажками на футболках, которые жарят мясо на фоне горящих объектов. Изображение сопровождается надписью на эстонском: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более приятный».

    «Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» – заявил исполнительный директор компании Кармо Аксель в ответ на предложение убрать рекламу.

    По его мнению, реклама не была направлена против какой-либо национальности, а сам он не знал о негативном значении слова «лук» в Эстонии. Он также снял с себя ответственность за постер, сославшись на отдел маркетинга.

    Ранее в МИД России отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к ответственности за ущемление прав русскоязычного населения. Однако власти этих стран отказываются менять политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских. Только в 2024 году эстонская сеть супермаркетов Maxima извинилась за неуместный комментарий о русскоговорящих покупателях.

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    25 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия Германии магнитов

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия ФРГ поставщика магнитов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие производители вооружений рискуют остаться без важнейших компонентов из-за приобретения корпорацией Energy Fuels единственного крупного западного изготовителя магнитов за 1,9 млрд долларов.

    Сделка по продаже завода Vacuumschmelze американской компании Energy Fuels вызвала серьезную тревогу в Берлине, передает РИА «Новости».

    Стоимость контракта оценивается в 1,9 млрд долларов. Предприятие выступает единственным в западных странах производителем постоянных магнитов в промышленных масштабах.

    Оборудование критически важно для военной и автомобильной промышленности. «Некоторые немецкие оборонные компании обеспокоены тем, что останутся без магнитов, если американцы начнут в первую очередь снабжать ими собственные производства», – отмечает Bloomberg.

    Ситуация осложняется невозможностью закупки аналогичной продукции из редкоземельных металлов в Китае. Пекин ввел жесткие экспортные ограничения на поставки компонентов военного назначения.

    Правительство Германии рассматривает возможность выдвижения встречных условий по текущей сделке. Подобный шаг способен спровоцировать заметное охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании активно скупают необходимые европейскому ВПК редкоземельные металлы.

    Западные производители оружия выразили опасения из-за новых экспортных ограничений Китая.

    Правительство Германии обеспокоилось задержками поставок китайского сырья для оборонной промышленности.

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    25 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    США заявили о замещении большей части газа из России в Западной Европе

    Бургум: США вытеснили две трети российского газа из Западной Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Две трети российских объемов газа в Западной Европе замещены американским, заявил глава министерства внутренних дел Даг Бургум, курирующий природопользование в США.

    По словам Бургума, в Западную Европу шла большая часть поставок газа Россией, передает РИА «Новости».

    «Превращаем их в наших клиентов», – сказал Бургум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты IEEFA спрогнозировали рекордный рост поставок американского СПГ в Европу до доли около двух третей в общем импорте.

    В феврале 2026 года американские компании заняли первое место на рынке СПГ ЕС с долей 54,5% при 14% у России.

    Бургум заявил, что Вашингтон не может допустить покупку союзниками российской нефти и газа.

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    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


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    24 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Турецкого губернатора со скандалом уволили за появление в лосинах

    Губернатор турецкой провинции Ардахан лишился поста из-за фотографий в лосинах

    Tекст: Мария Иванова

    Увлечение велоспортом стоило должности руководителю турецкой провинции Ардахан, уволенному после резкой критики оппозиции за фотографии в облегающей велосипедной экипировке.

    Президент Турции подписал указ об отставке губернатора провинции Ардахан Мехмета Фатиха Чичекли, передает РИА «Новости».

    Поводом для такого решения стал общественный резонанс, вызванный фотографиями чиновника в спортивной форме. Депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп возмутился внешним видом госслужащего.

    «Он ходит в лосинах – такой губернатор не может быть», – заявил парламентарий, добавив, что руководитель региона не должен так выглядеть. Сам Чичекли объяснил, что на снимках он запечатлен не в повседневной одежде, а в специальной экипировке для тренировок. Он подчеркнул, что давно и почти профессионально занимается велоспортом.

    Бывший глава региона признался, что узнал о своем увольнении из официального документа президента, и с уважением отнесся к этому решению. В ответ на вопросы о будущем он пообещал уделять спорту еще больше времени и продолжить крутить педали. Чичекли руководил провинцией с января 2026 года, а до этого занимал высокие посты в турецком МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента Турции опровергла слухи о ношении главой государства дорогой иностранной обуви.

    Прокуратура Стамбула завела уголовное дело на лидера оппозиционной Народно-республиканской партии. Ранее правящая партия страны проиграла этой политической силе на муниципальных выборах.

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    24 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Песков заявил о блокировке Киевом мирного трека

    Песков заявил о нежелании нового главкома ВСУ Драпатого идти на мирное урегулирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины и его единомышленники будут препятствовать выходу на мирное урегулирование конфликта.

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый и подобные ему люди будут до конца не давать киевскому режиму выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    «Он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирные решения», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Драпатый ответит за свои слова.

    Ранее в Сети распространилось видеоинтервью с Драпатым, где он назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Население Донбасса он охарактеризовал как контингент, не желающий работать, которому безразлично, в какой стране жить.

    Главком ВСУ также заявил о необходимости перевоспитания жителей ДНР и ЛНР в духе украинского национализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы заставили Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

    В связи с отсутствием перспектив мирного урегулирования Россия продолжит специальную военную операцию до полной победы.

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    24 июля 2026, 05:19 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью

    ВС России взяли под контроль часть границы Днепропетровской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России заняли семь километров границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки у наших военнослужащих есть определенные успехи по освобождению Донецкой Народной Республики: под контроль российской армии перешел участок границы порядка семи километров в районе населенного пункта Новоподгорное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что сейчас российские бойцы наступают со стороны Молодецкого в направлении Сергеевки. По его словам, на этом участке фронта идет успешное выдавливание украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену. Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР.


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    24 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главы МИД Турции и Украины обсудили ситуацию на Черном море

    Фидан и Сибига обсудили украинский конфликт и ситуацию на Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с украинским коллегой Андреем Сибигой, в ходе которой они обсудили ситуацию на Черном море.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с украинским коллегой Андреем Сибигой. Стороны затронули развитие ситуации вокруг конфликта и безопасность судоходства, передает РИА «Новости».

    «В ходе разговора были рассмотрены последние события, связанные с российско-украинским конфликтом, а также вопросы безопасности в Черном море», – сообщил дипломатический источник. Другие детали состоявшихся переговоров в ведомстве раскрывать не стали.

    Накануне турецкий сухогруз подвергся удару дрона. Корабль перевозил партию угля из российской Тамани в Трабзон. В результате инцидента погиб один матрос, еще три члена экипажа получили ранения.

    В июне посол России в Анкаре Сергей Вершинин подчеркивал, что атаки на гражданские корабли совершаются украинскими аппаратами. Нападениям регулярно подвергаются в том числе турецкие суда.

    В конце мая турецкое грузовое судно подверглось атаке беспилотника в Черном море.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент форменным разбоем.

    Заместитель главы российского дипломатического ведомства Михаил Галузин возложил ответственность за удары по мирным судам на киевский режим.

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