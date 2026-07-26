Россиянин Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента FIDE

Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента FIDE

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня в 18.00 по центральноевропейскому времени официально завершился период выдвижения кандидатов на пост президента ФИДЕ в 2026 году. До истечения крайнего срока в канцелярию ФИДЕ поступили три списка кандидатов в президенты», – сказано в сообщении FIDE.

В список вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, казахстанец Тимур Турлов. Кандидатами в вице-президенты стали Малкольм Пейн, Гордон Танг и Вишванатан Ананд.

Кирсан Илюмжинов, который возглавлял FIDE в 1995-2018 годах заявил РИА «Новости» в понедельник о намерении баллотироваться на пост президента организации.

Избирательная комиссия проведет предварительное рассмотрение кандидатур и утвердит список действительных кандидатов. Утвержденный список будет опубликован на сайте FIDE и предоставлен всем федерациям-членам.

Выборы президента федерации состоятся 26 сентября 2026 года во время Генеральной Ассамблеи в Самарканде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз расширил санкционные списки и внес в них президента FIDE Аркадия Дворковича. После этого Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий президента FIDE и передал пост Вишванатану Ананду.