Президент Бразилии назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой

Tекст: Ольга Иванова

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит самому Вашингтону, передает РИА «Новости». Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о поручении ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из латиноамериканской страны.

«Новые пошлины, помимо того, что они несправедливы, являются стратегической ошибкой - они навредят экономике США и партнерским отношениям США с Бразилией», – написал бразильский лидер в статье для газеты Washington Post. Он пояснил, что многие американские производственные секторы зависят от бразильских ресурсов. Из-за новых мер продукты питания, обувь, текстиль, мебель и автозапчасти подорожают для самих американцев.

Политик также подчеркнул, что Латинская Америка не нуждается в патрулирующих авианосцах и наказаниях в виде пошлин. Региону не хватает надежных партнеров, и пока Вашингтон закрывает свой рынок, другие страны предлагают позитивную повестку для развития. При этом бразильские эксперты считают, что макроэкономических проблем из-за действий США не возникнет, так как существуют альтернативные рынки, а стратегические товары, включая самолеты Embraer, целлюлозу и мясо, попали в список американских исключений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильские власти жестко ответили на введение новых торговых пошлин со стороны США.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство Вашингтона в дела страны.

Ранее он подписал указ о праве приостанавливать концессии для американских предпринимателей при введении высоких тарифов на бразильские товары.