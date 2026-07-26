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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Долиной подарили новую квартиру
    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два украинских сухогруза
    Названа причина «пропусков» иранских ракет военными США
    Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    Песков рассказал о дуализме Трампа по украинскому конфликту
    26 июля 2026, 21:26 • Новости дня

    Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время празднования Дня ВМФ в Петербурге президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу одного из военнослужащих и передал пожелания его младшей сестре.

    Российский лидер пообщался с участниками торжественных мероприятий в Петербурге, передает РИА «Новости». В завершение беседы один из присутствующих попросил президента оставить памятный автограф для младшей сестры.

    Глава государства охотно выполнил эту просьбу. «Катюше, на счастье», – написал Владимир Путин, добавив свою подпись и дату проведения встречи.

    Перед этим президент поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Он подчеркнул важнейшую роль флота в обеспечении государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Петербурге.

    Во время праздничных мероприятий глава государства назвал российских военнослужащих творцами истории страны.

    В начале июля подписанную фотографию от российского лидера в подарок получила школьница из Испании.

    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

    Комментарии (15)
    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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    26 июля 2026, 15:50 • Новости дня
    Долиной подарили новую квартиру
    Долиной подарили новую квартиру
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что стала обладательницей нового жилья, которое для нее приобрели близкие люди.

    «Я перевернула эту страницу. [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт», – рассказала артистка, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности на старую квартиру артистки за новой владелицей Полиной Лурье.

    После выселения певица хорошо устроилась на новом месте жительства.

    Недавно представитель покупательницы опровергла слухи о продаже данной недвижимости.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    Эксперты ЦБСТ спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы, заявили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ)..

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

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    26 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения орденами Дружбы

    Пранкеры объяснили получение орденов Дружбы развитием международных отношений

    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения орденами Дружбы
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что получили ордена Дружбы за развитие братских отношений между народами.

    Владимир Кузнецов и Алексей Столяров подтвердили факт вручения им награды, передает РИА «Новости». «Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков», – заявили они.

    Блогеры прославились благодаря резонансным розыгрышам политических деятелей мирового уровня. В числе их собеседников оказались президент Франции Эммануэль Макрон, экс-премьер Британии Борис Джонсон и бывший американский лидер Джордж Буш–младший.

    Долгое время авторы розыгрышей хранили молчание о получении государственных наград. Ситуация прояснилась летом 2024 года, когда писатель Захар Прилепин опубликовал фотографию молодых людей из Кремля с орденами на груди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года пранкеры получили государственные награды в Кремле.

    Позже Владимир Кузнецов и Алексей Столяров допустили возможность розыгрыша президента Франции Эммануэля Макрона.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

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    26 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Совершеннолетних детей мигрантов обязали оформлять патент или покидать Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил новые правила пребывания в стране детей иностранных работников, требующие их отъезда или получения патента после достижения совершеннолетия.

    Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила нахождения в России детей трудовых мигрантов. После достижения 18-летнего возраста они будут обязаны покинуть страну или оформить собственный патент в течение 30 дней, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале правовых актов.

    Согласно новым нормам, срок временного пребывания несовершеннолетних детей, включая усыновленных и находящихся под опекой, продлевается на время действия патента их родителя. Однако это правило действует только до достижения ребенком совершеннолетия. Для продления срока нахождения детей в стране родитель должен уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за каждого ребенка.

    В случае аннулирования или непродления патента иностранец и его дети обязаны выехать из России в течение 15 дней, если нет других законных оснований для пребывания. По достижении 18 лет молодой человек должен покинуть страну за 30 дней, если не подаст заявление на собственный патент. При этом предоставлять документ об образовании для оформления патента в таком случае не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство России предложило обязать совершеннолетних детей иностранных работников покидать страну.

    В марте Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.

    В начале июля парламентарии приняли закон об ужесточении требований к доходам трудовых мигрантов.

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    26 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

    Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.

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    26 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы противника, уничтожив производственные мощности и места хранения техники, сообщили в Минобороны.

    Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

    Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

    Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

    Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

    Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

    В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

    Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

    На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

    Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

    Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.

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    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    26 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по украинским военным заводам

    Российские войска нанесли удар по заводам беспилотников в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществили групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны Россиии.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар с использованием высокоточного оружия наземного и воздушного базирования по объектам на Украине, сообщает Минобороны. Целями стали военные предприятия в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице были поражены заводы, которые занимаются производством, сборкой и хранением беспилотников различного назначения, а также комплектующих к ним. Удар был нанесен минувшей ночью.

    Кроме того, российские войска атаковали объекты в порту «Черноморск» Одесской области. Эта инфраструктура использовалась украинской стороной для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июля российские военные поразили два сухогруза в портах Одессы и Черноморска.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по оборонным заводам Киева.

    До этого армия атаковала критически важные логистические узлы украинских войск.

    Комментарии (6)
    Главное
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Эксперты спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    Названы основные причины прекращения атак США на Иран
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
    «Союз МС-28» с космонавтами успешно вернулся на Землю