  • Новость часаПолиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Долиной подарили новую квартиру
    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два украинских сухогруза
    Названа причина «пропусков» иранских ракет военными США
    Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    Песков рассказал о дуализме Трампа по украинскому конфликту
    26 июля 2026, 19:31 • Новости дня

    Путин: Российские военные пишут историю страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге подчеркнул важнейшую роль солдат и офицеров в формировании истории страны.

    Президент России Владимир Путин встретился с военными моряками в Петербурге, передают РИА «Новости». Беседа состоялась в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота.

    «Знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот, все вы пишете историю. Историю, безусловно, страна должна знать», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением с Днем Военно-морского флота.

    Глава государства провел краткую беседу с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе.

    Российский лидер отметил значительный вклад флота в решение задач специальной военной операции.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

    Комментарии (56)
    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

    Комментарии (10)
    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

    Комментарии (7)
    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

    Комментарии (12)
    26 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

    Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.

    Комментарии (8)
    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Комментарии (5)
    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

    Комментарии (2)
    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

    Комментарии (4)
    24 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где оценил готовящийся к первому полету полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310.

    Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» ознакомился с новым среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21-310. Лайнер оснащен комплектующими и системами исключительно российского производства, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил, что первый серийный образец сейчас готовится к первому полету. В настоящее время на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 таких машин. Они предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта.

    Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что предприятие планирует последовательно наращивать темпы серийного производства. Цель – выйти на выпуск 36 самолетов ежегодно. Передача машин заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификации и одобрения Росавиации.

    Кроме того, в мае 2026 года стартовала разработка укороченной версии лайнера с увеличенной дальностью полета – МС-21-210. Ранее, в октябре прошлого года, в небо впервые поднялся второй опытный образец МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, отработав в воздухе 50 минут без нареканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт поступил на летные испытания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поставки первых таких воздушных судов в российские авиакомпании на 2026 год.

    Комментарии (2)
    24 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Путину передали письмо матери погибшего Героя России

    Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину показали письмо матери погибшего в зоне спецоперации Героя России Эдуарда Дьяконова.

    Во время посещения Иркутского авиационного завода Владимиру Путину передали письмо матери погибшего Героя России, сообщают «Вести». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту о судьбе женщины и показал ее обращение.

    В своем письме мать Эдуарда Дьяконова поблагодарила главу государства за заботу о семьях участников спецоперации. Журналист Павел Зарубин сообщил, что мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь она воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя.

    Она также попросила распространить меры государственной поддержки на братьев и сестер военнослужащих. Президент внимательно изучил послание. «Хорошо», – сказал Владимир Путин после прочтения письма.

    Эдуард Дьяконов погиб в 2022 году в Мариуполе. Он спас сослуживцев, накрыв своим телом гранату.

    Президент России прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производства пассажирских лайнеров МС-21. В ходе поездки Путин ознакомился с кабиной собираемого по серийным технологиям самолета.

    В прошлом году губернатор региона Игорь Кобзев передал Владимиру Путину статуэтку от матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский флот и морская пехота вносят значительный вклад в решение задач специальной военной операции и поддержание глобального паритета, заявил президент России Владимир Путин.

    Военно-морской флот остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции.

    «Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, но и собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады», – отметил российский лидер во время получения докладов от командующих флотами.

    Корабельные комплексы поражают противника высокоточным оружием, а морские пехотинцы сражаются умело и бесстрашно, добавил президент. Он также передал поздравления с Днем ВМФ бойцам на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил влияние навыков морских пехотинцев на ход спецоперации.

    Глава государства провел встречу с высшим военным руководством в петербургском Главном Адмиралтействе.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    «Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Как говорится в обращении главы государства, к военным морякам в России относятся с особым уважением, их служба связана не только с боевыми задачами, но и с преодолением стихийных сил природы. Путин отметил, что характер моряков сформировался на исторических победах флота, примере великих флотоводцев и беззаветной преданности стране.

    «Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что в стране, омываемой водами 13 морей, флот играет ключевую роль в обеспечении обороны, безопасности и защите законных интересов России в Мировом океане.

    Он заявил, что военно-морские силы развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей.

    В завершение Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил их и их близких с праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

    Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку заявил о ключевой роли модернизации атомного подводного флота для укрепления ВМФ и стратегической безопасности страны.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Хоценко попросил Путина поддержать проект метротрамвая в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил одобрить проект метротрамвая в Омске.

    В ходе встречи губернатор Виталий Хоценко обратился к Путину с инициативой по развитию городского транспорта, сообщается на сайте Кремля. Он поднял вопрос о судьбе объекта, строительство которого велось с 2001 по 2015 годы.

    «Это очень болезненный вопрос – я 3,5 лет работаю губернатором, специально его не задавал, готовился все это время – это наш недостроенный метрополитен. На сегодняшний день проект готов на 35%», – сказал Хоценко. Ранее в создание путей вложили 12,3 млрд рублей, а сегодня стоимость превышает 43 млрд рублей.

    Губернатор попросил поддержать включение инфраструктуры в федеральный реестр недостроев для создания метротрамвая. Он добавил, что власти намерены приступить к этапу проектирования в ближайшее время.

    Ранее местные власти взяли под охрану затопленные станции недостроенного омского метрополитена.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил Путина о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Эксперты спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    Названы основные причины прекращения атак США на Иран
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
    «Союз МС-28» с космонавтами успешно вернулся на Землю