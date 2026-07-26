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    26 июля 2026, 18:09 • Новости дня

    Путин заявил о создании уникального атомного ледокола для Арктики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул отсутствие конфронтации в северных широтах и рассказал о возведении судна, способного преодолевать беспрецедентно толстые льды.

    Во время общения с военными моряками в Петербурге президент рассказал о мирных планах страны, передает РИА «Новости». «При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира», – отметил российский лидер. Он добавил, что Москва всегда приглашала партнеров к солидарной работе в рамках международного права.

    Глава государства отдельно подчеркнул принадлежность арктических маршрутов Российской Федерации. Кроме того, президент рассказал о строительстве атомного ледокола проекта «Лидер». По его словам, новое судно сможет пробивать беспрецедентно толстый лед толщиной до трех метров, аналогов которому в мире не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

    В начале июня российский лидер поручил Объединенной судостроительной корпорации обеспечить бесперебойное создание новых ледоколов.

    В январе Владимир Путин анонсировал завершение строительства уникального атомного судна «Лидер» к 2030 году.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    24 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Путину передали письмо матери погибшего Героя России

    Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину показали письмо матери погибшего в зоне спецоперации Героя России Эдуарда Дьяконова.

    Во время посещения Иркутского авиационного завода Владимиру Путину передали письмо матери погибшего Героя России, сообщают «Вести». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту о судьбе женщины и показал ее обращение.

    В своем письме мать Эдуарда Дьяконова поблагодарила главу государства за заботу о семьях участников спецоперации. Журналист Павел Зарубин сообщил, что мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь она воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя.

    Она также попросила распространить меры государственной поддержки на братьев и сестер военнослужащих. Президент внимательно изучил послание. «Хорошо», – сказал Владимир Путин после прочтения письма.

    Эдуард Дьяконов погиб в 2022 году в Мариуполе. Он спас сослуживцев, накрыв своим телом гранату.

    Президент России прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производства пассажирских лайнеров МС-21. В ходе поездки Путин ознакомился с кабиной собираемого по серийным технологиям самолета.

    В прошлом году губернатор региона Игорь Кобзев передал Владимиру Путину статуэтку от матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова.

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    24 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где оценил готовящийся к первому полету полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310.

    Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» ознакомился с новым среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21-310. Лайнер оснащен комплектующими и системами исключительно российского производства, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил, что первый серийный образец сейчас готовится к первому полету. В настоящее время на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 таких машин. Они предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта.

    Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что предприятие планирует последовательно наращивать темпы серийного производства. Цель – выйти на выпуск 36 самолетов ежегодно. Передача машин заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификации и одобрения Росавиации.

    Кроме того, в мае 2026 года стартовала разработка укороченной версии лайнера с увеличенной дальностью полета – МС-21-210. Ранее, в октябре прошлого года, в небо впервые поднялся второй опытный образец МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, отработав в воздухе 50 минут без нареканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт поступил на летные испытания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поставки первых таких воздушных судов в российские авиакомпании на 2026 год.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот, как с пиратством
    Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот, как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

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    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

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    26 июля 2026, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    «Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Как говорится в обращении главы государства, к военным морякам в России относятся с особым уважением, их служба связана не только с боевыми задачами, но и с преодолением стихийных сил природы. Путин отметил, что характер моряков сформировался на исторических победах флота, примере великих флотоводцев и беззаветной преданности стране.

    «Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что в стране, омываемой водами 13 морей, флот играет ключевую роль в обеспечении обороны, безопасности и защите законных интересов России в Мировом океане.

    Он заявил, что военно-морские силы развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей.

    В завершение Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил их и их близких с праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

    Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку заявил о ключевой роли модернизации атомного подводного флота для укрепления ВМФ и стратегической безопасности страны.

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    24 июля 2026, 13:17 • Новости дня
    Путин прибыл на авиационный завод в Иркутске

    Президент Путин прибыл на Иркутский авиазавод осмотреть производство МС-21

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин приехал на предприятие Объединенной авиационной корпорации, где готовят к серийному выпуску новейшие среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом предприятия «Яковлев», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что президент осмотрит производственные линии завода. Главу государства сопровождают руководитель Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор предприятия Андрей Сойнов. Особое внимание будет уделено мощностям, на которых запускается в серию пассажирский самолет МС-21.

    Иркутский авиазавод, основанный в 1932 году, считается одним из самых технологически продвинутых авиастроительных центров страны. Предприятие осуществляет полный цикл работ, включая проектирование и выпуск авиатехники. Помимо МС-21, здесь производят истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин этой модели.

    Росавиация отчиталась об успешном прохождении трети программы летных испытаний нового среднемагистрального лайнера.

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    25 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

    В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

    Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

    Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

    Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

    В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

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    25 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Хоценко попросил Путина поддержать проект метротрамвая в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил одобрить проект метротрамвая в Омске.

    В ходе встречи губернатор Виталий Хоценко обратился к Путину с инициативой по развитию городского транспорта, сообщается на сайте Кремля. Он поднял вопрос о судьбе объекта, строительство которого велось с 2001 по 2015 годы.

    «Это очень болезненный вопрос – я 3,5 лет работаю губернатором, специально его не задавал, готовился все это время – это наш недостроенный метрополитен. На сегодняшний день проект готов на 35%», – сказал Хоценко. Ранее в создание путей вложили 12,3 млрд рублей, а сегодня стоимость превышает 43 млрд рублей.

    Губернатор попросил поддержать включение инфраструктуры в федеральный реестр недостроев для создания метротрамвая. Он добавил, что власти намерены приступить к этапу проектирования в ближайшее время.

    Ранее местные власти взяли под охрану затопленные станции недостроенного омского метрополитена.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил Путина о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

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    26 июля 2026, 00:27 • Новости дня
    Путин: Навыки наших морпехов во многом определяют ход СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют ход специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня военно-морского флота.

    Путин отметил, что растет профессионализм российских моряков. Это происходит как за счет работы в учебных центрах, так и в результате участия в реальных боях. При этом моряки развивают «способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки».

    «Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены высоких государственных наград. Среди них есть и обладатели Золотых Звезд Героев России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    Член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

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