Путин заявил о создании уникального атомного ледокола для Арктики

Tекст: Ольга Иванова

Во время общения с военными моряками в Петербурге президент рассказал о мирных планах страны, передает РИА «Новости». «При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира», – отметил российский лидер. Он добавил, что Москва всегда приглашала партнеров к солидарной работе в рамках международного права.

Глава государства отдельно подчеркнул принадлежность арктических маршрутов Российской Федерации. Кроме того, президент рассказал о строительстве атомного ледокола проекта «Лидер». По его словам, новое судно сможет пробивать беспрецедентно толстый лед толщиной до трех метров, аналогов которому в мире не существует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

В начале июня российский лидер поручил Объединенной судостроительной корпорации обеспечить бесперебойное создание новых ледоколов.

В январе Владимир Путин анонсировал завершение строительства уникального атомного судна «Лидер» к 2030 году.