Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.