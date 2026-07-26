Глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер подтвердил слухи о готовящейся отставке министра транспорта ФРГ Патрика Шнидера, передает РИА «Новости». По словам баварского политика, канцлер Фридрих Мерц недоволен работой главы ведомства и намерен провести кадровую замену.

«Федеральный канцлер должен принимать решения, и это ему дается нелегко. Это как у футбольного тренера: ему приходится выставлять игроков на поле и заменять их. И он пришел к выводу, что, очевидно, в министерстве транспорта необходимы перемены», – заявил Зедер в интервью телеканалу ZDF.

Политик добавил, что Мерц уже согласовал кандидатуру нового министра, но претендент в последний момент передумал. Это усложнило задачу по переформатированию правительства. Зедер подчеркнул, что ответственность за срыв договоренностей не лежит на канцлере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

Катализатором изменений стал уход Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС из-за скандала с суррогатным материнством.

Ранее министр транспорта Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.



