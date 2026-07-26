Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот, как с пиратством

Tекст: Дарья Григоренко

«Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.



«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.