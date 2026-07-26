Редкую монету с Кипра возрастом 2,5 тыс. лет обнаружили на пляже Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

Подобная неповрежденная находка обнаружена на территории еврейского государства впервые, передает ТАСС.

«Монета была отчеканена в древнем городе Саламин, расположенном на восточном побережье Кипра, примерно в середине V века до н. э., когда остров находился под правлением Персидской империи. Это – стандартная монета, известная как «сиглос», она весит около 11 г», – говорится в сообщении ведомства.

На аверсе артефакта изображен лежащий баран, а на реверсе – голова животного, лавровая ветвь и символы кипрского слогового письма. Куратор отдела монет Яннив Давид Леви пояснил, что предмет лишь покрыт серебром из-за нехватки драгоценного металла на острове в тот период.

Специалист добавил, что обычно подобные крупные деньги разрезали на мелкие части для торговли. Именно поэтому обнаружение целого экземпляра на побережье имеет колоссальное историческое значение.

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