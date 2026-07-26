Более 115 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Испании

Tекст: Ольга Иванова

Масштабные стихийные бедствия затронули автономное сообщество Мадрид, а также провинции Авила и Кастельон, передает РИА «Новости». «Более 115 тысяч человек к настоящему времени были эвакуированы или получили предписание не покидать дома из-за лесных пожаров», – говорится в сообщении агентства EFE.

Около 100 тыс. пострадавших проживают в районах Мадрида и Авилы, где огонь уже уничтожил более 45 тыс. гектаров леса. Еще 15 тыс. человек оказались в зоне риска в провинции Кастельон, где периметр пожара достиг 21 километра. Из-за продвижения огня в сторону Толедо власти ввели в этой провинции режим чрезвычайной ситуации национального значения.

В тушении огня задействованы 176 специалистов из Португалии, Италии и Греции. Также используется 41 единица наземной техники и четыре специальных самолета. При этом в некоторых регионах, таких как Кордова, Гранада и Барселона, ситуация стабилизировалась, и местным жителям разрешили вернуться в свои дома. В субботу в провинции Валенсия при пожаре погиб один человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля жертвами лесного пожара в испанской провинции Альмерия стали 11 человек.

Во Франции площадь выгоревших лесов достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

Россия направила два самолета-амфибии Бе-200 для помощи турецким экстренным службам в борьбе со стихией.