Внуково сообщило о проблемах в системе обработки багажа пассажиров

Tекст: Дарья Григоренко

С ночи воскресенья в аэропорту Внуково фиксируются технические сложности в системе обработки багажа. Для устранения неполадок администрация воздушной гавани оперативно привлекла профильного подрядчика, передает РИА «Новости».

«Уважаемые пассажиры! В системе обработки багажа с ночи фиксируются проблемы. Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, к распределению багажа мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников», – заявили представители аэропорта.

Уточняется, что у прибывающих во Внуково пассажиров серьезных трудностей с получением вещей практически не возникает, однако окончательно неисправность еще не устранена. Администрация подчеркивает, что ситуация улучшается, и рассчитывает вернуть процесс выдачи багажа в штатный режим к вечеру текущего дня.

В пресс-службе аэропорта также обратили внимание, что не все задержки рейсов связаны с багажным сбоем, так как для этого могут существовать и иные причины. Руководство воздушной гавани принесло извинения за доставленные неудобства и заверило, что прилагает максимальные усилия для нормализации обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.