Главком Моисеев заявил о пополнении ВМФ России десятками новых кораблей

Tекст: Ольга Иванова

В течение этого года на вооружение уже поступило 20 катеров и судов, передает РИА «Новости». Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев во время официального доклада президенту Владимиру Путину.

Военачальник подчеркнул, что программа строительства выполняется согласно утвержденным графикам. Ожидается поставка еще 21 единицы техники в ближайшие месяцы. Главной новинкой станет атомная подводная лодка «Пермь».

«По плану строительства и развития Военно-морского флота в 2026 году принято в состав ВМФ 20 кораблей, судов и катеров... До конца года планируем принять в состав Военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М»», – сказал Моисеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе.

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