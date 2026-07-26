Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге, где его приветствовала рота Почетного караула, передает ТАСС.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился Путин к присутствующим. Военные ответили президенту троекратным ура.

В ходе рабочей поездки в Северную столицу российский лидер в торжественной обстановке вручил госнаграды отличившимся служащим ВМФ РФ. После церемонии он пообщался с участниками мероприятия за бокалом шампанского.

Президент отметил, что моряки неизменно проявляют отвагу и мужество, а преданность Отечеству всегда была опорой для матросов и офицеров российского флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на торжественные мероприятия в Главное Адмиралтейство.

Глава государства обратился к военным морякам с поздравительной речью.

Российский лидер отметил растущий профессионализм личного состава флота.